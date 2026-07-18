İzmir'in Karabağlar ilçesinde hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü istihbarat ve saha çalışmaları kapsamında önemli bir başarıya imza attı.

Edinilen bilgiye göre uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan uzun süredir aranan ve hapis cezası bulunan 47 yaşındaki Y.İ.'nin Karabağlar'da bir adreste gizlendiği belirlendi. Polis ekiplerinin titizlikle yürüttüğü fiziki ve teknik takibin ardından firari hükümlünün saklandığı ikametgaha operasyon düzenlendi. Baskında neye uğradığını şaşıran Y.İ. emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.