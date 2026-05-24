Son Mühür/ Osman Günden- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinde, partinin hukuki durumu ve geleceğine dair sürdürülen tartışmalar yeni bir boyuta taşındı.

Parti hakkında gündeme gelen "mutlak butlan" kararının ardından, parti içinde ve yönetim kademesinde farklı sesler yükselmeye devam ediyor.

Özellikle eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun tekrar göreve gelmesini isteyen gruplara karşı, parti içinden itirazlar gelmeye devam ediyor.

"Burdur Halkımızın istemediği Kılıçdaroğlu ile birlikte siyaset yapmayacağım"

Bu süreçte en dikkat çekici tepkilerden biri, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut’tan geldi. Parti içi dengelerin yeniden şekillendirilmeye çalışıldığı bu günlerde Akbulut, kendi siyaset anlayışının altını çizerek Kılıçdaroğlu ile beraber hareket etmeyeceğinin altını çizdi.

Sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayınlayan Akbulut, "Ben Burdur Milletvekiliyim, Ankara’da birilerine güvenerek değil Burdur Halkı için çalışarak halka güvenerek siyaset yaptım!

Ve şimdi Burdur Halkımızın istemediği Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte siyaset yapmayacağımı kamuoyuna saygılarımla bildiriyorum." ifadelerini kullandı.