Ekrem İmamoğlu’nun mahkeme salonunda sarf ettiği sözler yeni bir yargı sürecini tetikledi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim karşısına çıkan İmamoğlu, savunma yapmak yerine iddia makamını hedef aldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bu ifadeler üzerine vakit kaybetmeden harekete geçerek resen soruşturma açtı. Kriz duruşma salonunda patlak verdi.

"Ben savunma yapmam, yargılayacağım"

Soruşturmanın gerekçesi, İmamoğlu'nun 8 Temmuz 2026 tarihli duruşmada mahkeme heyetinin önünde kurduğu sert cümleler oldu. Dosyadaki bilgilere göre duruşma esnasında sesini yükselten İmamoğlu, "Ben savunma yapmam, ben yargılayacağım. Yargılayacağım merak etmeyin. Ben iddianameyi yapanları yargılayacağım" dedi.

Başsavcılık "Kamu görevlisini tehdit" dedi

Duruşma tutanaklarına geçen bu sözlerin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı doğrudan incelemeye aldı. Savcılık, kullanılan ifadelerin "kamu görevlisini tehdit" suçu kapsamına girdiğine hükmetti.

Yazılı bir açıklama yayımlayan başsavcılık, ilgili davanın esas numarasını paylaşarak adli sürecin resen başlatıldığını kamuoyuna resmen duyurdu. Yargı cephesindeki bu gelişme ise siyaset ve hukuk dünyasındaki tartışmaları yeniden alevlendirecek gibi görünüyor.

Soruşturmanın ilerleyen günlerde nasıl bir takvime bağlanacağı ise henüz netlik kazanmadı.

