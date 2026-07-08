Son Mühür- CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat'ın Özgür Özel döneminde medya kuruluşlarına yapılan ödemelerle ilgili açıklaması bir anda gündemin üst sıralarına oturdu.

Enver Aysever'e konuk olan Ali Haydar Fırat, X'te sadece 2 bin 500 takipçisi olan Baba ocağı adlı bir internet sitesine her ay 5 milyon lira olmak üzere yılda 60 milyon lira verilmiş olduğunu öne sürdü.

ANKA'nın sahibi Atabaş...



Gazeteci Engin Balım,

''Senede 60 milyonu çok ciddi rakam, Koç Kuleleri’nde ofisi tutmayı da ihmal etmemişler! Sahibi çok tanıdık bir isim Ali Fırat Atabaş, ANKA Haber Ajansı’nın da sahibi'' hatırlatmasında bulundu.

Tuncay Özkan'a yakın bir isim...



CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a yakın bir isim olduğu gerekçesiyle geçmişte sık sık gündeme gelen Ali Fırat Atabaş'ın yönetimindeki Baba Ocağı'ndan, Ali Haydar Fırat'ın açıklamalarına yazılı bir cevap geldi.

Yapılan açıklamada, Fırat'ın açıklamalarının iftira olduğu öne sürülerek, Ali Haydar Fırat, Özgür Karabat ve Bülent Kuşoğlu'na ellerinde belge varsa açıklamaları çağrısında bulunuldu.

Baba Ocağı'ndan yapılan açıklama şöyle...



Bu iddia açık bir iftiradır...



İftira Değil, Belge Konuşur!

CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat’ın katıldığı bir televizyon programında, Baba Ocağı hakkında dile getirdiği “Her ay 5 milyon TL ödenek alıyorlar.” şeklindeki iddiasını hayretle izledik.

Bu iddia açık bir iftiradır.

Baba Ocağı haber portalı 2025 Şubat ayından bu yana yayın hayatındadır. Sayın Fırat’ın iddia ettiği gibi “her ay 5 milyon TL” ödeme yapılmış olsaydı, bugüne kadar tarafımıza aktarıldığını öne sürdüğü tutar yüz milyonlarca liraya ulaşmış olacaktı.

Peki bu para nerededir?

Hangi tarihte gönderilmiştir?

Hangi banka hesabına yatırılmıştır?

Hangi dekont, hangi muhasebe kaydı, hangi resmi belge bu iddiayı doğrulamaktadır?

Bizim tüm mali işlemlerimiz resmi kayıt altındadır. Patronajımızın; KRT TV, Anka Haber Ajansı ve Baba Ocağı süreçlerinin tamamı kayıtlıdır. Tek bir kayıt dışı işlemimiz bulunmamaktadır. Üstelik bu süreçler defalarca denetlenmiş ve incelenmiştir.

Biz, Sayın Ali Haydar Fırat'ın mahkemelerde yargılandığı gibi kurumlardan karşılığı belli olmayan elden para alanlardan değiliz. Yaptığımız her işlemin hukuki ve mali kaydı vardır.

Buradan Sayın Ali Haydar Fırat’a açık çağrımızdır:

İddianızı resmi, hukuki ve somut belgelerle ispat edin.

Eğer Baba Ocağı’na her ay 5 milyon TL ödeme yapıldığını ispat edebilirseniz, onurumuzla sürdürdüğümüz gazetecilik mesleğini aynı gün bırakacağız.

Ancak bu iddiayı ispat edemediğiniz takdirde, kamuoyuna yönelttiğiniz bu ağır iftiranın sorumluluğunu üstlenerek görevinizden istifa etmenizi ve Baba Ocağı’ndan açıkça özür dilemenizi bekliyoruz.

Gazetecilik belgeyle yapılır. İftira ise sahibini bağlar.

Son olarak;

Özgür Karabat ve Bülent Kuşoğlu’na da çağrı yapıyoruz:

Şayet ellerinde bu iddiaları doğrulayacak herhangi bir belge, dekont, resmi evrak veya kayıt varsa, kamuoyuyla paylaşsınlar.

Belge konuşur.

İftira değil.

Hodri meydan.

