SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir’de gayri resmi eşini, kucağında 7 aylık bebeği varken 8 yerinden bıçaklayarak katleden sanık hakkında mahkeme, 22 sayfalık ders niteliğinde bir gerekçeli karara imza attı. "Pişmanım" savunmasına itibar etmeyen mahkeme, "Takdiri indirim" (kravat indirimi) taleplerini reddederek sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık avukatının itirazı üzerine dosya İstinaf Mahkemesi'ne gitti.

Gece Yarısı Gelen İhanet ve Vahşet

Olay günü, maktul kadının sanığa ortak çocuklarını göstermek amacıyla iyi niyetle buluşmayı kabul ettiği, ancak sanığın buluşmaya hazırlıklı gelerek yanına "komando bıçağı" aldığı belirlendi. Gece saatlerinde gerçekleşen buluşmada sanık, henüz bir yaşını bile doldurmamış bebeğinin annesinin kucağında olduğunu bile bile saldırıya geçti. Talihsiz kadın, evladıyla birlikte yere düşmesine rağmen sanığın bıçak darbelerinden kurtulamadı.

Mahkemeden 22 Sayfalık Gerekçeli Karar

İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi, hazırladığı 22 sayfalık gerekçeli kararında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ruhuna ve adaletin "hakkaniyet" ilkesine vurgu yaptı. Mahkeme, sanığın eylem sonrası 112’yi aramasını veya "pişmanım" beyanlarını indirim sebebi saymadı. Gerekçeli kararda, "Sanığın, çocuğunu görme maksadıyla gece yarısı yanına gelen maktulü, kucağındaki bebeğine rağmen 8 yerinden bıçaklaması, eylemin vahametini ve failin kastının yoğunluğunu ortaya koymaktadır. Bu denli soğukkanlı bir cinayette, fail lehine indirim uygulanması adalete kurallarına aykırıdır" satırlarına yer verdi.

"İyi Hal İndirimi" Neden Uygulanmadı?

Mahkeme, kamuoyunda sıkça tartışılan "iyi hal" veya "takdiri indirim" maddesinin (TCK 62) neden uygulanmadığını şu gerekçelerle özetledi.

-Suçun İşleniş Biçimi: Bebeğin varlığına rağmen saldırının devam etmesi.

-Kullanılan Araç: Yasak niteliği haiz komando bıçağının önceden temin edilmesi.

-Failin Kişiliği: Olay sonrası kaçma gayreti ve suç işleme konusundaki kararlılığı.

En Üst Sınırdan Ceza: Ağırlaştırılmış Müebbet

Mahkeme heyeti, sanığı "Kadına Karşı Kasten Öldürme" suçundan Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca yasak silah taşıma suçundan da üst sınıra yakın bir ceza (9 ay hapis ve 10 bin TL adli para cezası) verilerek hiçbir indirim maddesi uyugulamadı.

Dosya İstinaf Yolunda

Yerel mahkemenin oy birliğiyle verdiği karar sonrası, sanık müdafinin itirazı üzerine dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesine taşındı. Şimdi gözler, üst mahkemenin bu emsal niteliğindeki "indirimsiz" kararı onaylayıp onaylamayacağına çevrildi.