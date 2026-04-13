Macaristan'da 16 yılın ardından değişim yaşandı. Gerçekleştirilen seçim sonucunda, iktidar partisi kaybeden taraf olurken ana muhalefet partisi seçim zaferine ulaşan taraf oldu. Seçimi, Peter Magyar liderliğindeki muhalefet partisi Tisza kazanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den tebrik mesajı geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayımlayan Özel, "Macaristan’daki seçimlerde, otoriterliğin Avrupa’daki sembol ismi mağlup olmuştur.

Macaristan’da kazanan demokrasidir. Demokrasinin araçlarını kullanarak otoriterleşenler, eninde sonunda mağlup olacaklardır.

Kendisini, demokrasinin ve hukukun üstünde görenler yenilmiştir. Orban ile onun tam destekçisi Trump ve ekibi kaybetmiştir.

Halkın iradesi tek adamlardan güçlüdür.

16 yıllık otoriter bir iktidarı, sandığa giderek değiştirme iradesini ortaya koyan Macar halkını dayanışma duygularımla selamlıyorum.

Seçimlerden galibiyetle çıkan Peter Magyar ve Tisza’yı tebrik ediyor; kendilerine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.