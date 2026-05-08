Son Mühür - İran’ın yarı resmi haber ajansları Fars ve Tesnim, ülkenin güneyinde stratejik öneme sahip bazı noktalara “düşman unsurlara” ait insansız hava araçlarıyla eş zamanlı saldırılar düzenlendiğini duyurdu. Başkent Tahran’da da hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği belirtilirken, yaşanan olayların kapsamı ve saldırıların kaynağına ilişkin belirsizlik devam ediyor.
Keşm Adası'na saldırı
Basra Körfezi’nde, Hürmüz Boğazı’nın girişinde yer alan stratejik Keşm Adası saldırıların merkezlerinden biri haline geldi. İran Silahlı Kuvvetleri ile “düşman unsurlar” arasında karşılıklı çatışma yaşandığı belirtilirken, saldırıların özellikle ticari hareketliliğin yoğun olduğu Behmen İskelesi çevresini hedef aldığı öne sürüldü.
Tesnim Haber Ajansı ise bölgede duyulan patlama seslerinin büyük bölümünün, hava savunma sistemlerinin küçük insansız hava araçlarına karşı yürüttüğü müdahalelerden kaynaklandığını aktardı. Olayların doğrudan kara çatışması mı olduğu yoksa hava saldırılarının ardından devreye giren savunma sistemlerinin etkisiyle mi yaşandığına ilişkin belirsizlik ise sürüyor.
Saldırılar püskürtüldü
Hürmüzgan eyaletine bağlı ve İran’ın en önemli deniz üslerinden birine ev sahipliği yapan liman kenti Bender Abbas’ta, iki insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek düşürüldüğü bildirildi. Tesnim Haber Ajansı, kentin farklı noktalarının İHA saldırılarının hedefi olduğunu aktarırken, yetkililer saldırıların büyük bölümünün etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Hava savunma sistemleri devreye girdi
Gelişmeler yalnızca İran’ın güney bölgeleriyle sınırlı kalmadı. Başkent Tahran’ın batısında da hava savunma sistemlerinin devreye alındığı bildirildi. Resmi haber ajansı IRNA, savunma sistemlerinin düşman unsurlara ait mühimmatlara karşı aktif hale getirildiğini ve tehditlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ancak Tahran’daki hareketliliğin, ülkenin güneyinde yaşanan saldırılarla bağlantılı olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Sirik'te de patlama sesleri duyuldu
Hürmüzgan eyaletine bağlı kıyı ilçesi Sirik’te de patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. Ancak yetkililer, söz konusu seslerin saldırıyla bağlantılı olmadığını açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre patlamaların, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri’nin Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçiş yapmaya çalışan gemilere yönelik gerçekleştirdiği uyarı atışlarından kaynaklandığı belirtildi.
BAE mi saldırdı?
Saldırıların arkasında kimin olduğuna ilişkin şu ana kadar kesinleşmiş bir bilgi paylaşılmadı. Ancak Tesnim Haber Ajansı, operasyonun Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini öne sürerek, bu ihtimalin doğrulanması halinde Abu Dabi yönetiminin “ağır bir bedel ödeyeceği” uyarısında bulundu. İran ile BAE arasında geçmişten bu yana süregelen ada anlaşmazlıkları ve bölgesel gerilimler dikkate alındığında, söz konusu iddia dikkat çekici bulundu. Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde ise İsrailli kaynakların, yaşanan olaylarla herhangi bir bağlantılarının olmadığını açık şekilde ifade ettiği aktarıldı.
Fox News: ABD saldırdı
Fox News, ismi açıklanmayan bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun Keşm Limanı ile Bender Abbas’a yönelik hava saldırıları düzenlediğini ileri sürdü. Yetkili, operasyonla ilgili dikkat çeken bir ayrıntıya da değinerek, söz konusu saldırıların mevcut ateşkesin sona erdiği anlamına gelmediğini ifade etti.
İran'dan sert tepki
Saldırıların ardından İran cephesinden sert açıklamalar geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, olası saldırıların karşılıksız bırakılmayacağını belirtti. Azizi açıklamasında, “Düşmanın aynı hataları tekrar etmesi farklı bir sonuç doğurmaz. Yalnızca verilecek cevabın daha sert ve daha yıkıcı olmasına neden olur” ifadelerini kullandı.