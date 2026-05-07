Son Mühür - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Başkan Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçtiği yönündeki iddiaların ardından CHP’liler belediye binası önünde toplandı.

''Boyun eğdi , direnemedi...''

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, CHP İl Başkanı Hasan Karadeniz yaptığı basın açıklamasında henüz resmi bir doğrulama bulunmadığını hatırlattı. Karadeniz, "Dün akşam bu haberler yayınlanmaya başladıktan sonra ne ben il başkanı olarak, ne de genel başkanımız belediye başkanımıza ulaşamamıştır, telefonlara cevap vermemiştir ve geri dönüş yapmamıştır. Mesajlara geri dönüş yapmamıştır. Bu sessiz kalış hayra alamet değil. Kesin bir açıklama yok ama maalesef belediye başkanımız siyasi baskılara boyun eğmiş ve direnememiştir" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'den sert sözler

Daha sonra konuşmasının tamamını Instagram hesabından 'Kamuoyuna duyuru' şeklinde paylaşan CHP İl Başkanı Hasan Karadeniz şu ifadeleri kullandı:

“Sayın hemşehrilerim, Değerli yol arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi’nin onurlu neferleri, Afyonkarahisar’ın vicdan sahibi insanları; Çok değerli basın emekçileri;

Bugün burada Afyonkarahisar halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeye sahip çıkmak, Cumhuriyetimizi, demokrasiyi ve partimizi hedef alan her türlü siyasi saldırıya ve baskıya karşı dimdik durduğumuzu ilan etmek için toplandık.

Çünkü biliyoruz ki demokrasi sadece seçimden seçime sandığa gidip oy kullanmak değildir. Demokrasi; halkın iradesini her koşulda yaşatmak ve o iradeye sahip çıkmaktır. Demokrasi; milletin iradesini siyasi pazarlıklara teslim etmemektir. Demokrasi; baskıya boyun eğmemek ve halk adına mücadele etmektir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 103 yıldır milletimiz ve ülkemiz için bu onurlu mücadele görevini sürdürüyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir siyasi parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyerek kurduğu büyük bir halk hareketidir. Atatürk’ün Cumhuriyet ile birlikte iki büyük eserinden biri olarak tanımladığı ulu çınardır.

Bizler Cumhuriyet Halk Partililer olarak makamların, koltukların değil milletin, milyonların hizmetkârıyız. Çünkü biliriz ki makamlar, koltuklar geçicidir ve halkın vicdanı karşısında hiçbir şeydir. Halkın iradesi unutmaz. Halkın iradesi sonsuza kadar tarihe kazınır.

Değerli kardeşlerim; Bugün Türkiye’de çok kirli bir siyaset yöntemiyle iktidarını sürdürmek isteyenler bulunuyor. Soruyoruz buradan! “Ya AK Parti rozeti takacaksın ya da kelepçeyle hapishanenin yolunu tutacaksın” demek demokrasiye, hukuka sığıyor mu?

Sandıkta kazanamadığınız makamları tehditle, kumpasla, hileyle kazanmak içinize siniyor mu? Düne kadar hakkında demediklerini bırakmadığınız insanlar, sizin yanınıza geçince bir anda ak mı oluyor? Demek ki sizin derdiniz ne hukukmuş ne adaletmiş! Sizin derdiniz sadece siyasi çıkar, sadece rant, sadece koltuk hesabıymış!

İşte millet artık bunu görüyor! Bu halk sizin siyasi cambazlıklarınıza da, kirli pazarlıklarınıza da teslim olmayacak! Buradan açık açık söylüyoruz: Cumhuriyet Halk Partisi’ni baskıyla hizaya sokamazsınız! Halkın sandıktan çıkan iradesini şantajla, kumpasla gölgeleyemezsiniz! Bizler korkmayız! Bizler susmayız! Bizler boyun eğmeyiz! Çünkü biz Kuvayı Milliye ruhundan geliyoruz! Çünkü biz Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan yürüyoruz! Çünkü biz bu ülkeyi saray hesaplarına değil halkın vicdanına emanet ediyoruz!

Değerli vatandaşlarımız; Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri olarak bizim pusulamız bellidir: Halkın iradesi, Cumhuriyet’in değerleri, Demokrasi, Laiklik, Adalet ve liyakat! Kim bu değerlere sahip çıkıyorsa biz sonuna kadar onun yanında oluruz. Kim halkın emanetine sahip çıkıyorsa biz onunla omuz omuza yürürüz.

Ama hiç kimse bizden korkup susmamızı beklemesin! Hiç kimse bizden baskılara teslim olmamızı beklemesin! Bizler Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde Türkiye’nin birinci partisi yaptığımız Cumhuriyet Halk Partimizi iktidara taşıyana kadar mücadele etmeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz bu mücadeleyi makam için vermiyoruz! Biz bu mücadeleyi Cumhuriyet için veriyoruz! Biz bu mücadeleyi çocuklarımızın geleceği için veriyoruz!

Ve herkes şunu çok iyi bilsin: Afyonkarahisar halkı, belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi’ne emanet etmiştir. Belediye Başkanlığı makamı millete aittir. Milletin verdiği oylar siyasi şantaj ve pazarlık konusu yapılamaz. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri olarak; Ne tehditlere teslim oluruz, Ne siyasi şantajlara boyun eğeriz, Ne de halkın iradesini kimseye çiğnetiriz!

Boyun eğmeyeceğiz! Susmayacağız! Teslim olmayacağız! Çünkü egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Ne mutlu halkın iradesine sahip çıkanlara! Ne mutlu Cumhuriyet’e sahip çıkanlara! Ne mutlu Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda yürüyenlere! Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi! Yaşasın Cumhuriyet! Hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

Köksal şehir dışında

Basın açıklamasının ardından partililer bir süre daha sloganlarla tepkilerini dile getirirken, grup daha sonra olaysız şekilde dağıldı. Öte yandan Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın şehir dışında bulunduğu öğrenildi.