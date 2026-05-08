Son Mühür- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Belediye şirketlerinden biri olan Ağaç ve Peyzaj A.Ş. merkezli başlatılan bir soruşturma kapsamında, aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında işlem gerçekleştirildi.

Şafak operasyonu yapıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen bir soruşturma dosyası kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’ye yönelik operasyon için harekete geçildi.

Emniyet güçleri, sabahın erken saatlerinde tespit edilen adreslere baskın yaparak hakkında gözaltı kararı bulunan isimleri tek tek topladı.

Şirketin genel merkezinde ise Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kapsamlı bir inceleme ve arama yaptığı aktarıldı.

Genel Sekreter Yardımcısı ve Park ve Bahçeler Daire Başkanı'da gözaltında

Operasyonun en dikkat çeken noktası ise gözaltına alınan isimlerin profili oldu. Savcılığın emriyle harekete geçen ekipler, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ile Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı’yı da gözaltına aldı. Hakkında karar çıkarılan 30 kişiden 29’unun yakalandığı, bir kişinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

"Soruşturmalar titizlikle yürütülmekte"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen yeni operasyonun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada;

"Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak yapılan soruşturmalar kapsamında, örgütün Ağaç ve Peyzaj A.Ş isimli iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik olarak 08.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında göz altı kararı verilmiş olup, şüphelilerden 29'u Kolluk kuvvetlerince yakalanarak göz altına alınmış, 1 şüpheli ise yurt dışında bulunması nedeniyle hakkında yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Soruşturmalar titizlikle yürütülmekte olup, kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine ver verildi.

Gürlek: "Böcek ve Yalın etkin pişmanlıktan faydalandı"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Gökhan Böcek’in etkin pişmanlıktan yararlandığını açıklamıştı.

Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında ağır suçlamalar bulunuyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek,

"Özkan Yalım tutuklandı, mal varlığına el konuldu. İddialar; yolsuzluk iddiası, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, örgüt kurma, örgüt yönetme. Özkan Yalım'ın da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından beyanları alındı." ifadelerini kullanmıştı

Antalya Büyükşehir Belediyesi merkezli gerçekleştirilen soruşturma hakkında da Gökhan Böcek’in tutukluluk halinin devam ettiğini belirten Gürlek,

"Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve diğer şahıslar hakkında şu an yargılama yapılıyor. Gökhan Böcek de Antalya'daki soruşturmadan tutuklu. Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındı." demişti.