Kaymakam Aydın’ın yayımladığı talimatta, güvenliğin yalnızca fiziksel önlemler ve teknolojik sistemlerle sınırlı kalmaması gerektiği, meselenin pedagojik derinliğiyle bir bütün olarak ele alınmasının önemi üzerinde duruldu.

24 saat kesintisiz olarak kayıt altına alınacak

Fiziksel güvenlik açıklarını tamamen kapatmak adına okul yerleşkelerinde çok daha sıkı ve tavizsiz bir denetim mekanizması hayata geçiriliyor. Alınan yeni kararlar doğrultusunda; Okullara giriş ve çıkışlar, denetimin tam sağlanabilmesi amacıyla belirlenen tek bir kapı üzerinden gerçekleştirilecek. Okula gelen her ziyaretçinin bilgileri hem yazılı hem de dijital ortamlarda hiçbir eksik kalmayacak şekilde kayıt altına alınacak ve okul bahçesi ve çevresindeki tüm "kör noktalar", yeni nesil kamera sistemleriyle donatılarak 24 saat boyunca kesintisiz olarak izlenecek ve kaydedilecek.

Evdeki silahlar da kontrol edilecek

Saha denetimleri kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeli mesai mefhumu tanımaksızın sahada aktif rol alacak. İnternet dünyasında gençler arasında popülerleşen "silahlanma tutkusu" ve "çeteleşme" gibi tehlikeli akımlara karşı siber devriyeler aralıksız sürdürülecek. Sosyal medya üzerinden gelebilecek tehditler erkenden tespit edilecek. Riskli davranışlar sergileyen öğrencilerin aileleriyle kolluk kuvvetleri gözetiminde birebir görüşmeler yapılacak. Bu süreçteki en kritik adımlardan biri, potansiyel risk taşıyan hanelerdeki güvenlik durumu olacak. Yapılacak hassas görüşmelerde; evde ateşli silah bulunup bulunmadığı, varsa bu silahların yasal mevzuata uygun ve çocukların erişemeyeceği şekilde muhafaza edilip edilmediği titizlikle denetlenecek.