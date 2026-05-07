Son Mühür - İlçe merkezi ile mahalle ve köylerde bulunan spor tesisleri ve uygun alanlarda gerçekleştirilen oyunlarda sporcular; badminton, basketbol, mini voleybol, oryantiring, plaj voleybolu, satranç, tenis, okçuluk, yelken ve kürek branşlarında mücadele ediyor. SUP (Stand Up Paddle) ile maraton yarışlarının ise önümüzdeki günlerde 5K, 10K ve 21K kategorilerinde ulusal düzeyde düzenleneceği belirtildi.

Organizasyon kapsamında Foça’da ilk kez gerçekleştirilen okçuluk yarışları da bugün yoğun katılımla başladı. İlçe Stadı’nda düzenlenen organizasyonda 194 sporcu, üç gün boyunca madalya mücadelesi verecek. Yarışların yapıldığı stat çevresi ise aileler ve sporseverlerle doldu.

Sabırla çalışmak

Göztepe Spor Kulübü sporcusu Hüseyin Çınar Yavaş olimpiyat hedefi ile okçuluğa başladığını söyledi. Hüseyin Çınar Yavaş; “Beş yıldır Göztepe Spor Kulübünde okçuluk sporu yapıyorum. Hedefim olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek. Okçuluğun temeli bence sabır ve çalışmak. Çünkü ne kadar çok çalışırsanız o kadar iyi olursunuz”dedi.

16 kategoride 98 kadın 96 erkek sporcu

Türkiye Okçuluk Federasyonu Uluslararası Hakemi Serdar Özdemir’de katılımın yüksek olduğunu ifade ederek ; “ 3.Kuzey Ege Oyunları Okçuluk yarışları için Foça’da bulunuyoruz. 16 kategoride 98 kadın 96 erkek sporcu ile 3 gün boyunca yarışacağız. Klasik ve makaralı yay kategorilerinde. 16 kategoride bireysel madalyalar ve 8 kategoride takım tasnifinden takım kupaları ve madalyaları takdim edeceğiz. “ açıklamasında bulundu.

Bütün ilçelerde yapılır duruma geldi

Mete Gazoz faktörüyle okçuluğa ilginin çok arttığına dikkat çeken Okçuluk Federasyonu İcra Kurulu Üyesi ve İzmir İl Temsilcisi Uğur Yavaş’ta sahanın okçuluk sporuna son derece uygun olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Uğur Yavaş: “Üçüncü Kuzey Ege oyunlarında okçuluk grubunu bugün başlattık. Üç gün sürecek yarışmamız. İlk kategori olarak U15 dediğimiz 15 yaş altı kategorileri yapıyoruz. 40 metreden atış yapıyorlar. Yarın gençler ve ondan sonraki gün büyükler kategorisinde tamamlayacağız yarışları. Sahamız çok güzel. Gerçekten çok güzel hazırlanmış. Okçuluk için son derece uygun. Son yıllarda okçuluk oldukça gelişti. Bir önceki uluslararası yarışmalarda okçularımız oldukça iyi dereceler aldılar. Zaten bir Mete Gazoz faktörü vardı, olimpiyat şampiyonu olduktan sonra çok ilgi gördü ve yaygınlaştı. Bütün ilçelerde dahi şu an okçuluk yapılır durumda. Dolayısıyla bizde çok memnunuz. İzmir’de yapmış olduğumuz yarışmalara da yine birçok ilçeden antrenörleriyle birlikte birçok sporcu katılıyor. Yoğunluk gittikçe artıyor. “dedi.

17 Mayıs'ta 600 yarı maratoncu Foça'da koçacak

İlçenin yarı maratonda 600 sporcuya ev sahipliği yapmaya hazırlandığını belirten Foça İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Şahin sporun turizme de hizmet eden yönüne dikkat çekti. Emre Şahin; “Kuzey Ege Spor Oyunları 4-9 Mayıs ve 17 mayıs tarihlerinde Foça İlçe’mizde gerçekleştiriliyor. Toplam altı ilçemize mensup sporcular kendi aralarında müsabakalar yapıyorlar. Buna mini bir olimpiyat diyebiliriz. 12 branşta, toplam 55 kategoride bu sene ikibine yakın sporcu mücadele ediyor Foça’da. Aynı zamanda 17 Mayıs’ta da Foça Yarı Maratonu’muz var. Kuzey Ege’nin son müsabakası. Bunun içinde şu an 600 sporcumuz kayıt olmuş ve hazır şekilde yarışma gününü bekliyor. Bu turnuvalarda amacımız ilçeler arasındaki diyaloğu arttırmak. Sezon öncesi ve sonrasındaki turizm faaliyetini arttırabilmek için ilçelere marka değeri katan yarışmaları kazandırmak. Renkli ve güzel görüntülere sahne olan yarışlar izliyoruz. Okçuluk müsabakası Foça’da ilk defa düzenlendi. Diğer branşlarımızda hafta sonu suppadle boardlarımız, yelken müsabakalarımız, voleybol, tenis gibi birçok branşla Foça’yı şenlendiriyoruz.”dedi.