İsrail basınında yer alan haberlere göre, Lübnan’dan İsrail’in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesine yönelen bir füze, hava savunma sistemleri tarafından engellendi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşandığına dair bir bilgi paylaşılmadı.

“Tel Hayyat bölgesi yeniden hedef alındı”

İsrail ordusunun, bir gün önce Beyrut başta olmak üzere Lübnan’ın doğu ve güney bölgelerine ön uyarı yapılmaksızın eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Akşam saatlerinde ise Beyrut’un Tel Hayyat bölgesi yeniden hedef alındı.

Saldırılar, 2 Mart’tan bu yana gerçekleştirilen en yoğun operasyonlar olarak kayıtlara geçerken, son verilere göre saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 92’si Beyrut’ta olmak üzere 254’e yükseldiği ifade edildi.