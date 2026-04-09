Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’nın aktardığına göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ı Cidde’de kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki köklü ilişkiler ele alınırken, stratejik ortaklığın farklı alanlarda nasıl geliştirilebileceği değerlendirildi. Tarafların ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeleri, özellikle mevcut durumun güvenlik ve ekonomi üzerindeki etkilerini kapsamlı şekilde ele aldığı belirtildi. Açıklamada, bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara destek vurgusu yapılırken, ortak ilgi alanına giren başlıkların da gündemde yer aldığı ifade edildi. Görüşmeye her iki ülkeden üst düzey yetkililerin katıldığı bildirildi.

“Starmer’dan Orta Doğu turu”

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın, ABD ile İran arasında ilan edilen geçici ateşkesin ardından Orta Doğu turuna başladığı bildirildi. Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Starmer’ın tur kapsamında Körfez ülkelerinin liderleriyle bir araya gelerek ateşkesin kalıcı hale getirilmesine yönelik diplomatik temaslarda bulunmasının beklendiği belirtildi. Starmer’ın, müttefik hava sahasının korunmasına yönelik çalışmaları yerinde incelemek amacıyla bölgede konuşlu İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri personelini ziyaret edeceği ifade edildi.

Başbakan’ın Orta Doğu turunu cuma günü tamamlaması öngörülürken, ziyaret edeceği ülkelerin ise açıklanmadığı kaydedildi.