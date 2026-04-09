İsrail’in 2 Mart’tan bu yana Lübnan’a yönelik sürdürdüğü saldırılar devam ederken, başkent Beyrut bir kez daha hedef alındı. İran ile sağlanan ateşkese rağmen İsrail savaş uçakları, kentin güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırının ardından bölgede şiddetli bir patlama meydana gelirken, hedef alınan noktadan yoğun duman yükseldi.

“Hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor”

İsrail ordusu, bir gün önce de Beyrut başta olmak üzere ülkenin doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapılmaksızın eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı gerçekleştirmişti. Akşam saatlerinde ise Beyrut’un Tel Hayyat bölgesi yeniden hedef alınmıştı. Saldırılar, 2 Mart’tan bu yana düzenlenen en geniş çaplı operasyonlar olarak kayıtlara geçerken, son açıklamalara göre hayatını kaybedenlerin sayısı 92’si Beyrut’ta olmak üzere 254’e yükseldi.