Son Mühür/ Hüseyin Demir İzmir'in 114 yıllık köklü spor kulüplerinden Karşıyaka'nın uzun süredir beklediği yeni stadyum projesinde önemli bir gelişme yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında mart ayında imzalanan protokol kapsamında yapımı belediye tarafından üstlenilen yeni stat için hafriyat çalışmalarına başlandı. 2015 yılında proje kapsamında yıkılan eski Karşıyaka İlçe Stadı'nın uzun süredir atıl durumda bulunan arazisinde iş makineleri ve kamyonlar hafriyat kaldırma çalışmalarına başladı.

Karşıyaka taraftarları tarafından yakından takip edilen süreçte sahadaki hareketlilik heyecan yarattı. Sosyal medya üzerinden organize olan yeşil-kırmızılı taraftarlar gelişmeleri yakından takip etti. Yeni başkan Yiğit Tusder ve yönetim kurulunun kongrede belirttiği stadyum önceliğinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Karşıyakalı taraftarların uzun yıllardır beklediği stadyumunda aksiyon alınması camiayı sevindirdi. Öte yandan genç başkan Tusder’in birlik ve beraberlik mesajları yeşil-kırmızılıları umutlandırdı.

“İhale süreci bekleniyor”

Hafriyat çalışmalarının tamamlanmasının ardından stat arazisinde zemin etüdü yapılması planlanıyor. Karşıyaka ilçesi Aksoy Mahallesi'nde bulunan 26675 ada 11 parsel üzerine inşa edilmesi öngörülen Zübeyde Hanım Stadyumu için zemin etüdünün ardından ihale sürecine geçilmesi bekleniyor. Uzun yıllardır yapımı gerçekleşmeyen stadyum projesinde önemli bir aşama kaydedildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın stadyum için taraftarlara söz vermişti. Karşıyaka Spor Kulübü’nde başkan İlker Ergüllü, Aygün Cicibaş döneminde stadyum yapımı için yerel yönetimle ve Gençlik Spor Bakanlığı ile sürekli diyalog halinde oldu. Yeni başkan Tusder ve ekibinin stadyum yapım aşamasındaki süreç yönetimi camia tarafından merak ediliyor.

“Proje revize edildi”

Yeni stadın ilk projesini 2014 yılında hazırlayan Mimar Bahadır Kul, daha önce 2014 ve 2017 yıllarında TOKİ tarafından iki kez ihaleye çıkarılan ancak açılan davalar nedeniyle hayata geçirilemeyen projeyi yeniden revize etti. Zübeyde Hanım Stadyumu'nun 15 bin seyirci kapasiteli ve tek katlı olarak inşa edilmesi planlanıyor.