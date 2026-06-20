Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin 20 farklı ilinden 158 sporcunun katılım gösterdiği organizasyonda mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün sporcusu, gençler serbest stil 125 kilo kategorisinde tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. Turnuva sonrasında sporcu İşler, ailesi ve antrenörleri büyük sevinç, gurur yaşadı. İzmir’in gururu olan Ömer İşler, grekoromen stil 130 kilo kategorisinde de başarılı performansını sürdürdü. Final müsabakasına kadar yükselen başarılı sporcu, organizasyonu Türkiye ikincisi olarak tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu. İzmir BBSK, sportif başarılarının yanı sıra dezavantajlı bireyleri spor teşvik ederek lisanslı sporcuların yetişmesini sağlıyor. Şampiyonada elde edilen sonuçların ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, takım sıralamasında Türkiye üçüncülüğü elde etti. Takımın sportif koordinatörü Ömür Gökçepınar, “ Sporcumuz Ömer İşler’i ve antrenörlerimizi elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Hüseyin Demir