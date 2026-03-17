Son Mühür- CHP'den AK Parti'ye transfer olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'yla girdiği polemiklerle gündeme gelen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, rüşvet ve irtikap suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı verilen Ömer Günel yayınladığı mesajla, sevenlerine seslendi.

Ömer Günel mesajında, isim vermeden Aydın'da çok kötü biri var vurgusunda bulundu.



Günel'in mesajı şöyle...



Kıymetli Hemşehrilerim;

Aydın’da kötü biri var, hem de çok kötü…

Beni ve arkadaşlarımı gerçek dışı, hiçbir delil ile desteklenmeyen iddia ve yalandan ibaret söylemlerle hukuka aykırı tutukladılar.

Bir avukat olarak; siyasi kumpas amacıyla, bir komedya senaryosunu bizzat yaşamaktan kendim için değil, evlatlarımızın geleceği işin çok kaygılıyım.



Bir senaryo, kötü kişi tarafından yazılmış ve oyuncuları belirlenmiş rollerini oynamış. Ama kötü oynamışlar. Kötü bir senaryo olmuş.

Ama filmin vizyona girmesi için iyiye ihtiyaç yok. Beni siyasi yolculuğunda “yarıştan önce devre dışı bırakma” çabası tüm açıklığı ile ortada.

Bu oyunu bozacağız.

Hep birlikte.

Kötülere ve kötülüğün kazanmasına izin vermeyeceğiz…

Sabır ve inançla mücadeleye devam edeceğiz.

Bana ve arkadaşlarıma olan inanç ve desteğiniz için minnettarım.

Çok yakında görüşmek üzere.

En derin sevgilerimle.



Ne olmuştu?



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “rüşvet” ve “irtikap” iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında 13 Mart’ta Aydın, İzmir ve Antalya’da 6 kişiyi gözaltına almış, aralarında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de bulunduğu 5 kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti.