Son Mühür- Avrupa Birliği içinde otokratik kimliğiyle öne çıkan Victor Orban, 16 yıllık iktidarına nokta koyan seçim yenilgisinin ardından rotayı kızı ve damadının yaşadığı ABD'ye çevirdi.

36 yıllık milletvekilliği serüvenine son noktayı koyan ve partisinin genel başkanlık koltuğundan ayrılan Victor Orban'ın dönüş tarihi belli olmayan uzun bir ABD yolculuğuna çıkacağı öğrenildi.

Muhalifleri Orban'ın ABD'ye kaçma planı olduğundan endişeli.



Sığınma hakkı arayabilir...



Victor Orban'ın ABD planını ilk duyuran isim olan Macar gazeteci Szabolcs Panyi,

''Viktor Orban, 36 yıl sonra Macaristan parlamentosundan istifa ediyor – bu yaz daha uzun bir ABD gezisi planladığını duyurduğum erken haberimi doğrulayarak; Orbán iş imparatorluğunun başındaki kızı ve damadı zaten orada yaşıyor ve burada kovuşturmadan sığınma hakkı arayabilir'' hatırlatmasında bulundu.

Macaristan'dan kaçıyor mu?



Orban'ın 16 yıllık iktidarına son veren Peter Magyar,

''Orbán bavullarını toplarken, oligark kadrosu yığınla nakit parayla Macaristan'dan kaçıyor'' sözleriyle yaşanan sıcak gelişmelere dikkat çekti.

Peter Magyar, Orban bağlantılı oligarkların, on milyarlarca forinti Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri, Uruguay ve diğer uzak ülkelere aktardığını öne sürdü.

İzmir'den Macaristan mesajı...



Macaristan'da bu sıcak siyasi gelişmeler yaşanırken İzmir Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü'den dikkat çeken, manidar bir X paylaşımı geldi.

Victor Orban'ın ABD'ye gitme planına göndermede bulunan Üzümcü,

''Yaşananlar yaşanacakların teminatıdır. İyi pazarlar.'' ifadelerine yer verdi.