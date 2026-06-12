Son Mühür- Ercan Tatı'nın 2014'de seçimi kazanmasının ardından Levent Piriştina, Erhan Kılıç ve Görkem Duman'la Buca'da devam eden CHP hakimiyeti, son 16 yılın en çetin sınavıyla karşı karşıya.

Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve imar yolsuzluğu operasyonunda Görkem Duman'ın tutuklanmasının ardından ondan boşalan koltuğun yeni sahibi bugün belli olacak.

25 Meclis üyesinin oy kullanabileceği CHP Grubuyla 18 üyesi bulunan Cumhur İttifakı'nın sandık rekabetinde AK Parti adayının Veli Balyemez olacağı belli olmuştu.

Ercan Tatı döneminde CHP'li Meclis üyeleri arasında bulunan Veli Balyemez'in AK Parti adına katılacğaı yarışta CHP'nin adayının kim ya da kimler olacağı henüz netleşmiş değil.

Kimlerin adı geçiyor?



Hüseyin Benzer, Hacer Taş Gültepe, Ulaş Koç, Eşref Çakır, Uğur Aydın, Mustafa Yıldız isimlerinin ortalıkta dolaştığı süreçte Görkem Duman'ın Hüseyin Benzer'i işaret ettiği ortaya çıkmıştı.

Hüseyin Benzer ismi için İl Başkanı Çağatay Güç ve CHP Buca İlçe Başkanı Suat Bulut'un da meclis üyelerine baskı yaptığı iddiaları gündemde.

Sandığı koyun, kararı meclis üyeleri versin...



CHP'deki parti içi iktidar yarışında Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek vermesiyle dikkati çeken Buca siyasetinin tecrübeli ismi Lokman Fazla, Özgür Özel ve kurmaylarının her seferinde sandık ve demokrasi vurgusu yaparken Buca'da aday dayatmasının kabul edilemez olduğuna dikkat çekti.

''Sandığı kurun ve kararı meclis üyeleri versin'' vurgusunda bulunan Lokman Fazla, ''Demokrasi bunu gerektirir'' hatırlatmasında bulundu.

