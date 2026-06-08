Son Mühür- Gazeteci Levent Gültekin youtube hesaplarından yayınladığı konuşmasında CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı verdiği iktidar mücadelesiyle dikkati çeken Özgür Özel'i yerden yere vurdu.

''Özgür Özel'e neden güvenmiyorum?'' sorusuna açıklık getiren Gültekin,

''Ekmeleddin İslamoğlu vakasında Özel de vardı, asla sesini çıkarmadı.

Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması için Kılıçdaroğlu baskı yaptığında, 130 CHP'li vekil in tamamı karşı çıkmıştı, o vekillerin ikna edilmesinde Özgür Özel vardı.

2018 seçimlerinde Muharrem İnce'nin kazanamamasında Özgür Özel vardı.



2023 seçimlerinde ben dahil yüzlerce insan gidip yapma dediğimizde, Kılıçdaroğlu adaylığını açıklarken Özgür Özel ağlayarak destek verdi.

2016'da mühürsüz oylar kabul edildiğinde Atilla Kart anlatmıştı, AİHM'e gidiyorduk parti engelledi diye, orada Özgür Özel vardı.

Türkiye'nin ne kadar virajlı noktasında Kılıçdaroğlu işbirlikçiyse Özgür Özel de onun yardımcısıydı'' hatırlatmasında bulundu.



O zaman başka, şimdi başka...



Özgür Özel'in, mutlak butlanda gösterdiği kararlılığı ne 2023'de, ne referandumda, ne Ekmeleddin'de, ne 2018'de ne de Demirtaş meselesinde göstermediğine işaret eden Gültekin,

''Şimdi niye çok dirayetli duruyor? Çünkü kendi koltuğu gidiyor. Kendi genel başkanlığı gidiyor'' vurgusunda bulundu.



İki fotoğraf arasında ne fark var?



MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Özgür Özel hakkında,

'Özgür Özel, fiili bir müdahale ile TBMM Grup Başkanlığı’na geçerek partide yeni ve paralel bir merkez kurmuştur.

Devlet adabından, CHP’nin tarihî ve kurumsal kimliğinden kopuk; Türk siyasi hayatının hafızasını doğru okuyamayan ve Türk milletini politik ajandasındaki gündem maddeleri doğrultusunda provoke eden, görünüşte ‘ergen devrimciliği’, ne CHP ne de Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışını barındırmamaktadır.” açıklamasının hemen ardından Özgür Özel'in Koç Topluluğu'nun 100.Yıl törenlerinde Bahçeli'yle bir araya geldiğine dikkat çeken Gültekin,

''Özgür Özel'in Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la verdiği o pozla, Kılıçdaroğlu'nun Binali Yıldırım ve İsmail Kahraman'la referandum oylaması sonrası mecliste attığı kahkaha arasında hiçbir fark yok'' diye konuştu.



Özgür Özel'in misyonu ne?



''Herhalde Özgür Bey'e şöyle bir misyon verildi.

Muhalif seçmeni, ''Allah hepinizin belasını versin, sizin birbirinizden farkınız yokmuş'' duygusuna getirme misyonu verilmiş olabilir'' diyen Levent Gültekin,

''Birçoğu muhalif ve çoğu da Özgür Özel destekçisi arkadaşımla konuştuğumda dediler ki, ''Artık bizim dayanacak gücümüz kalmadı. Biz neyin kavgasını veriyoruz?'' MHP'nin yayın organı BengüTürk Tv, Özgür Özel'in bu pozunu verip alay ediyor, ''Özgür Özel bildiğiniz gibi'' diye. Arkadaş sen niye bizi bu duruma sokuyorsun? Çünkü asla bir stratejisi yok, asla bir planı yok.

Erdoğan karşısında kazanma ihtimali sıfır bile değil. Buradan ilan ediyorum, Muharrem İnce'de aldatıldınız, sonra bana dönüp küfür ettiniz. Kılıçdaroğlu'nda aldatıldınız sonra dönüp ağladınız. Özgür Özel'de de sizi aldatacaklar. Bugünden uyarıyorum'' mesajı verdi.

