Son Mühür- Milyonlarca tenis tutkununu ekran başına bağlayan, tenis sporunun kalbinin attığı adres olan Wimbledon'a beklendiği gibi Jannik Sinner damga vurdu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan turnuvada, tek erkekler finalinde dünya 1 numarası Jannik Sinner ile dünya 3 numarası Alexander Zverev karşılaştı.

Sinner, 3 saat 46 dakika süren maçta rakibi Zverev'i 6-7, 7-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek üst üste 2. kez Wimbledon'da şampiyonluk yaşadı.

Beşinci Grand Slam zaferi...



Daha önce Avustralya Açık'ta iki, ABD Açık'ta bir kez şampiyon olan İtalyan sporcu, böylece 5. grand slam zaferine ulaştı.



Tenis dünyasının son 20 yılına damga vuran Roger Federer, Rafale Nadal ve Novak Djokovic'in egemenliğinin ardından Carlos Alcaraz ve Jannik Sinner rekabetini bekleyenler bu yıl Alcaraz'ın sakatlığı nedeniyle Wimbledon'da umduğunu bulamadı.

Alcaraz bu turnuvayı da kaçırdı...



Nisan ayındaki Barselona Open'da ayaka bileğinden sakatlanan Alcaraz Fransa Açık'ın ardından Wimbledon'da da yer alamadı.

Carlos Alcaraz ve Jannik Sinner kortlardaki düellosunda şu ana kadar 10'a 7 İspanyol raket Alcaraz'ın üstünlüğü bulunuyor.