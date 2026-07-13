Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyer rekoru kırdı. Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından açıklanan güncel klasman listesine göre, milli sporcu 3 basamak birden yükselerek dünya 48 numarası oldu.

İlk 50’ye giren ilk Türk tenisçi oldu

Zeynep Sönmez, elde ettiği bu dereceyle beraber Türkiye tenis tarihinde bir ilke imza attı. 24 yaşındaki milli raket, dünya sıralamasında ilk 50 oyuncu arasına girmeyi başaran ilk Türk tenisçi unvanının sahibi oldu.

Kariyer rekorunu geliştirdi

Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi konumunda olan Sönmez, son güncellemeyle birlikte kendi kariyer rekorunu da bir kez daha geliştirmiş oldu.

Sporcu, Türkiye tenis tarihinde kadınlar tekler kategorisindeki en yüksek basamağın sahibi olmayı devam ettiriyor.

Zeynep Sönmez kimdir?

30 Nisan 2002 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Zeynep Sönmez, aslen Artvin Arhavi'lidir. Tenis sporuna küçük yaşlarda başlayan ve spor hayatını İstanbul'da devam ettiren milli raket, profesyonel kariyerini de burada geliştirmiştir.

Uluslararası sıralamada en iyi dereceye sahip Türk tenisçi konumunda bulunan Sönmez, son güncellemeyle birlikte kendi kariyer rekorunu da bir kez daha ileriye taşımış oldu.