Galatasaray, uzun süredir sarı kırmızılı formayı terleten Arjantinli golcü Mauro Icardi ile resmen yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı kulüp, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yıldız futbolcuya veda ederek bir serüvenin sona erdiğini açıkladı.

'Unutulmaz' şarkısıyla veda!

Galatasaray'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Mauro Icardi'ye veda videosuna yer verilirken, videoda ise Mirkelam'ın Unutulmaz şarkısı kullanıldı. Galatasaray resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Sevgili Mauro,

Bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz.

Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7’den 70’e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun.

Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana; Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın.

Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray’ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin.

Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar “Galatasaraylıyım.” demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var.

Tüm Galatasaraylılar biliyor…

Böyle bir aşk unutulmaz." denildi.