Olay, 20 Nisan günü sabaha karşı saat 04.35 sularında yaşandı. Seferihisar çevresinde rutin kontrol gerçekleştiren Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-355), deniz üzerinde olağan dışı bir hareketlilik tespit edildi.

Radarda tespit edilen ve hızla ilerleyen lastik botun içerisinde kalabalık düzensiz göçmenlerin olduğu belirlendi.

Denizde yakalandılar

Gelen istihbarat üzerine alana hızla Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-22) sevk edildi.

Ekipler, kısa süreli bir takibin sonrasında lastik bota müdahale ederek durdurdu. Botta gerçekleştirilen incelemelerde, can güvenliklerini göz ardı ederek denize açılan kişilerin yasa dışı geçiş hazırlığında olduğu tespit edildi.

Farklı uyruklardan 33 göçmen tespit edildi

Durdurulan botun içerisinden toplamda 33 düzensiz göçmen bulundu. Gerçekleştirilen kimlik kontrolleri neticesinde yakalananların;

25 Afganistan uyruklu,

6 Sudan uyruklu,

2 Filistin uyruklu olarak bildirildi.

Geri gönderme merkezine teslim edildiler

Sahil Güvenlik botlarıyla karaya çıkarılan grup, ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Gereken idari işlemler bittikten sonra 33 düzensiz göçmen, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.