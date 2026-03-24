Son Mühür- İddialara göre, Bakan Gürlek’e ait tapu bilgileri yetkisiz şekilde sistem üzerinden sorgulandı. Olayın ortaya çıkmasının ardından ilgili birimler harekete geçerek kapsamlı bir inceleme başlattı. Yapılan ilk değerlendirmelerde, sorgulamanın mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirildiği tespit edildi.

Üç farklı ilde görev yapan personel açığa alındı

Soruşturma kapsamında;

Antalya’nın Kaş ilçesinde Tapu Kadastro Teknikeri olarak görev yapan D.A.,

Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesinde Tapu Müdürü olan M.D.,

Çorum’un Boğazkale ilçesinde Tapu Müdürü olarak görev yapan V.S. görevden uzaklaştırıldı.

Gözaltına alınan memur ifadesinde itiraf etti

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan D.A.’nın ifadesi soruşturmanın seyrine dair önemli detaylar ortaya koydu.

D.A., sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadının yönlendirmesiyle hareket ettiğini belirterek, Adalet Bakanı’na ait tapu kayıtlarını sistem üzerinden sorguladığını kabul etti.

“Bilgileri mesaj yoluyla paylaştım”

Şüpheli D.A., yaptığı sorgulama sonucunda dört ayrı tapu kaydına ulaştığını ve elde ettiği bilgileri söz konusu kişiye mesaj yoluyla ilettiğini itiraf etti.