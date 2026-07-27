Son Mühür/ Beste Temel- Geçtiğimiz günlerde İzmir’deki lüks bir spor merkezinde antrenman yaptığı sırada arızalanan "Leg Press" cihazının altında kalarak göğüs kafesi ezilen ve sağ iki kaburgası kırılan TİMBİR Başkan Yardımcısı ve Son Mühür İmtiyaz Sahibi Hakan Kandemir’e anlamlı bir ziyaret gerçekleşti.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, ölümden dönen Hakan Kandemir’i evinde ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

İzmir siyasetinden Kandemir'e destek

Mistral Towers içerisindeki spor salonunda yaşanan skandala ilişkin adli süreç devam ederken, İzmir siyasetinin tanınan isimleri de Kandemir’i yalnız bırakmıyor. Evinde tedavisi süren Kandemir'i ziyaret eden Ceyda Bölünmez Çankırı,

"Yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle tedavisi devam eden Son Mühür İmtiyaz Sahibi Sayın Hakan Kandemir'i ziyaret ettik. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" dedi.

"İzmir’in iyilik meleğine teşekkür ederim"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hakan Kandemir ise moral depoladı.

Ev istirahatinde tedavisi devam eden Kandemir, Çankırı'nın ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "İzmir'in iyilik meleği Ceyda Hanım’a bu nazik ziyareti ve desteği için yürekten teşekkür ederim. Zor günümüzde yanımızda olması bize güç verdi" ifadelerini kullandı.

Talihsiz olay sonrası adli süreç devam ediyor

19 Temmuz’da meydana gelen ve Kandemir’in kendi imkanlarıyla ağırlığın altından kurtularak ölümden döndüğü olayla ilgili hukuki süreç devam ediyor.

Kandemir’in avukatlarının talebi doğrultusunda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada, salondaki kamera kayıtlarının incelenmesi ve sorumlular hakkında "Kasten Yaralama" ile "Yardım Yükümlülüğünün İhlali" suçlarından adli işlem yapılması bekleniyor.