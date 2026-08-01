Olayın, Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Kalender Mustafa Sokak'ta meydana geldiği öğrenildi. Gelen bilgiler çerçevesinde, M.Y. (38) ile Sergen Güler (32) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma meydana geldi. Taraflar arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavga halini aldı. Kavga esnasında M.Y., yanında bulunan bıçakla Sergen Güler'i karın bölgesinden yaraladı.

Yaşam mücadelesini kaybetti!

Çevredeki vatandaşların ihbarının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. İlk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen ağır yaralı Sergen Güler, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Güler kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Tutuklandı!

Olay sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Y., emniyetteki işlemlerinin noktalanması sonrasında adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik tarafından sorgulanan şüpheli tutuklandı.