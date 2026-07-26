Germencik Belediyesi'nin ev sahipliğinde Alangüllü Mahallesi Boğa Güreşi Sahası'nda gerçekleştirilen 7'nci Geleneksel Boğa Güreşi Festivali, Ege Bölgesi'nin birçok şehrinden gelen boğa sahipleri ve vatandaşları buluşturdu.

Güreş meydanını dolduran vatandaşlar, gün boyunca devam eden müsabakaları ilgiyle izledi. Aileleriyle birlikte festivale katılım sağlayan ziyaretçiler, hem boğa güreşlerini takip etti hem de alanda piknik yaparak keyifli bir gün yaşadı.

Kıyasıya mücadele ettiler!

Yörük kültürünün önemli geleneklerinden biri olarak dikkat çeken boğa güreşlerini hayatta tutmak için gerçekleştirilen festivalde, Aydın başta olmak üzere Ege'nin farklı illerinden gelen toplam 65 çift pehlivan boğa arenada kıyasıya rekabet etti.

Başkan Zencirci vatandaşlarla bir araya geldi!

Festivali Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli de yakından izledi.

Program öncesinde güreş sahasını dolaşan Başkan Zencirci, vatandaşlarla konuşarak katılımcılara şapka hediye etti. Boğa güreşlerinin Yörük kültürünün önemli miraslarından biri olduğunu ifade eden Zencirci, organizasyonun gerçekleştirilmesine katkı sunan Aydın Valisi Osman Varol'a, güreş komitesine ve belediye meclis üyelerine teşekkürlerini iletti.