Yangının, Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Ramazan Paşa Mahallesi Yağcılar İçi mevkisinde yer alan ve yeni şubesi açılmaya hazırlanan Perande Alışveriş Merkezi'nde meydana geldiği öğrenildi. Gelen bilgiler çerçevesinde, tadilat çalışmaları esnasında kullanılan kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, işletmenin tabelasının arka kısmında yer alan kuş yuvalarını alevlendirdi. Kısa sürede şiddetlenen alevler, binanın dış cephesinde yer alan strafor kaplama malzemesini de etkisi altına alarak yangının yayılmasına sebep oldu.

İş yeri sahiplerinden ilk müdahale!

Yangını gören iş yeri sahipleri, alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye uğraşırken bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. İhbarın ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri intikal etti. Yangının meydana geldiği esnada itfaiye ekiplerinin aynı mahallede, bir apartmanda mahsur kalan kediyi kurtarma çalışması gerçekleştirdiği ifade edildi. Yangın ihbarını alan ekipler, olay yerine çok kısa sürede vararak alevlere anında müdahale gerçekleştirdi. Hızlı müdahale sonucunda yangının alışveriş merkezinin tamamına yayılmasının önüne geçilirken, olası büyük çaplı bir facia da engellenmiş oldu.

