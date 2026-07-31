Aydın Çine'ye bağlı Kavşıt mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. İhbar sonrasında bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri intikal ederken, alevlerin rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümesinin ardından söndürme çalışmalarına çok sayıda ekip görevlendirildi.

Havadan ve karadan müdahale!

Yangına müdahalede 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, 17 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 127 personel görevde bulunuyor. Ekipler, havadan yapılan su atışları ile karadan gerçekleştirilen söndürme çalışmalarını koordineli şekilde devam ettiriyor.

5 ev hasar gördü, 30 ev boşaltıldı!

Yangının etkili olduğu Kavşıt Yaylası'nda yer alan 5 ev alevlerden zarar gördü. Olası risklere karşı bölgede bulunan 30 ev ise tedbir amacıyla boşaltıldı.

Yangın söndürme ekipleri, Kavşıt, Mutaflar, Dutluoluk ve Tatarmemişler mahallelerini kapsayan geniş alanda çalışmalarını devam ettirirken, vatandaşların güvenliği öncelikli olarak değerlendiriliyor.

Vali Varol yerinde takip etti!

Aydın Valisi Osman Varol ile Çine Kaymakamı Ali Erdoğan yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmalarını yerinde takip etti ve yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Basın mensuplarına konuşan Vali Varol, sahada kurumlar arası koordinasyonun güçlü şekilde devam ettiğini ifade ederek, yangına karşı yoğun bir mücadelenin verildiğini sözlerine ekledi.

"500 kişi sahada görev yapıyor"

Yangınla mücadelede sadece söndürme çalışmalarının değil, vatandaşların can ve mal güvenliğinin de öncelikli olduğunu ifade eden Vali Varol, yaklaşık 500 personelin bölgede görev yaptığını ifade etti.

Rüzgarın gün boyunca yangının yayılımını artırdığına vurgu yapan Varol, meteorolojik tahminlere göre gece saatlerinden itibaren rüzgarın etkisinin azalmasının beklendiğini açıkladı. Bu durumun söndürme çalışmalarına olumlu katkı sunacağını belirten Varol, günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarının da yeniden yoğun şekilde görev yapacağını ifade etti.