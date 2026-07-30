Aydın Kuyucak'a bağlı Sarıcaova Mahallesi'nde ziraat alanında meydana gelen yangın paniği de beraberinde getirdi. İddialar çerçevesinde, tarım arazisinde yer alan bir elektrik panosunda meydana gelen yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki otluk ve tarım alanına yayıldı.

Havadan ve karadan seferber oldular!

İhbar sonrasında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yangına müdahale gerçekleştirildi. Ekipler, alevlerin büyümesinin önüne geçmek için 2 helikopter ve 5 arazöz ile hem havadan hem de karadan yoğun çalışma gerçekleştirdi.

Vatandaşlardan da söndürme çalışmalarına destek!

Yangınla mücadelede sadece ekipler değil, çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlar da görevde bulundu. Sarıcaova, Yeşildere, Musakolu ve Taşoluk mahallelerinden bölgeye gelen vatandaşlar, söndürme çalışmalarına yardım sağlayarak ekiplerle birlikte alevlerin kontrol altına alınmasına katkı sundu.

1,5 saatte kontrol altına alındı!

Yangın, ekiplerin koordineli müdahalesi sonucunda yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alındı. Alevlerin ormanlık alana ulaşmadan engellenmesi, olası daha büyük bir felaketin önüne geçti.