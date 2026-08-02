Türkiye'nin önemli turizm noktaları arasında kendine yer bulan Kuşadası, yaz sezonunda hareketli günler yaşıyor. Kuşadası genelinde etkili olan sıcak hava ve yüksek nem, tatilcileri denizle bir araya getirirken sahil şeridinde gün boyu yoğunluk meydana geldi.

Termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği Kuşadası'nda, yüzde 70'e ulaşan nem oranı sebebiyle açık alanlarda bunalan vatandaşlar ve turistler plajlara akın etti.

Kadınlar Denizi ve Kuştur'da yoğunluk!

İlçenin en çok tercih edilen sahilleri arasında yer alan Kadınlar Denizi ve Kuştur Plajı, gün boyunca tatilcilerin uğrak noktası olarak dikkat çekti. Sabah saatlerinden itibaren plajlara akın eden ziyaretçiler, denize girerek serinlemeyi tercih etti.

Sahil boyunca şezlong ve şemsiyelerin büyük bölümünün dolduğu gözden kaçmazken, aileler ve tatilciler güneşli havanın tadını çıkardı.

Kimi denize girdi, kimi dinlendi!

Sıcak havadan korunmak isteyen ziyaretçilerin bir kısmı Ege Denizi'nin serin sularında zaman geçirirken, bazı tatilciler ise şemsiyelerin gölgesinde dinlenmeyi istedi. Sahil boyunca güneşlenenler, yürüyüş yapanlar ve deniz sporlarıyla ilgilenenler de yaz hareketliliğine katkı sağladı.