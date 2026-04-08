Uzun yıllardır Boran Alp karakterine hayat veren başarılı isim artık dizide yer almayacak. Fenomen yapımın hayranları bu beklenmedik gelişme karşısında büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizideki bu ayrılığın hikayeye nasıl bir yön vereceği merak konusu. Yapım ekibinden henüz resmi bir açıklama gelmese de senaryo tarafında önemli değişikliklerin yolda olduğu kulislerde konuşuluyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren dizide Boran Alp'in gidişi büyük bir boşluk yaratacak. Seyirciler sevilen karakterin projeden nasıl ayrılacağını öğrenmek için yeni bölümleri bekliyor.

Kuruluş Orhan dizisinde Boran Alp neden ayrılıyor?

Boran Alp karakteri Osman Bey'in en sadık alplerinden biri olarak ekranda iz bırakan bir figür. Yıllar boyunca savaşlarda gösterdiği cesaret ve Kayı obasına olan bağlılığı ile ön plana çkan bu karakter dizinin temel direklerinden biri. Kuruluş Osman serüveninden Kuruluş Orhan dönemine geçişte de varlığını koruyan Boran Alp izleyicilerin en benimsediği isimler arasında yer alıyor. Ancak yeni sezonun hikaye akışında yaşnan güncellemeler karakterin yolculuğunu sona erdiriyor.

Senaryodaki belirsizlikler ve zaman atlamaları gibi etkenlerin bu ayrılıkta pay sahibi olduğu düşünülüyor. Televizyon kulislerine yansıyan bilgilere göre Yiğit Uçan uzun süredir başarıyla canlandırdığı bu role yakında tamamen veda ediyor. Karakterin diziden ölümle mi yoksa farklı bir görevle mi ayrılacağı henüz net değil. Bu gizem ilerleyen bölümlerde çözülecek ve Boran Alp'in destansı hikayesi son bulacak.

Yiğit Uçan kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

Başarılı oyuncu Yiğit Uçan 11 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Bosna Hersek kökenli olan yetenekli isim eğitim hayatını İstanbul'da tamamladı. Avcılar 50. Yıl Lisesi mezunu olan Uçan daha sonra Açıköğretim Fakültesi eğitimini bitirdi. Oyunculuğa olan ilgisi sayesinde tiyatro sahnelerinde adım attığı kariyerine televizyon ekranlarında devam etti. Özel hayatında istikrarlı bir tablo çizen oyuncu 2012 yılında Betül Uçan ile evlendi. Çiftin bu mutlu evlilikten Ali Doruk adında bir oğlu ve Leyla adında bir kızı bulunuyor.

Kariyeri boyunca özellikle tarihi projelere ve aksiyon dizilerine damga vuran oyuncu yeteneğiyle kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Televizyon dünyasındaki önemli projelerinden birini Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki performansı ile yaptı. Ardından 2018 yılında TRT ekranlarında yayınlanan Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinin kadrosunda önemli bir rol üstlendi. Daha sonra Söz dizisinde Sebo karakterine hayat verdi. 2019 yılından bu yana ise Kuruluş Osman ve devamı niteliğindeki Kuruluş Orhan dizilerinde Boran Alp karakterini oynuyor. Disiplinli çalışması ve yüksek sahne enerjisi ile tanınan Yiğit Uçan tarihi dizi sektörünün en çok aranan yüzleri arasında yer alıyor.