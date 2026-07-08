Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Turan Göksan, sektörün 2026 yılındaki ilk altı ayını değerlendirerek, yeni yıl hedeflerini açıkladı ve konuyla ilgili önemli tespitlerde bulundu.

Turan Göksan: İhracat değerimiz Türkiye ortalamasının yaklaşık iki katına ulaştı

2026 yılının ilk yarısında ekonomik konjonktür ve küresel talepteki daralma nedeniyle tekstil birliğinden geçen ihracatın 282 milyon dolar olduğunu vurgulayan ve örme kumaştaki ihracat değerinin Türkiye ortalamasının iki katına ulaştığını aktaran Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Turan Göksan, “2026 yılının ilk yarısında ekonomik konjonktür ve küresel talepteki daralma nedeniyle Tekstil Birliğimizden geçen ihracat 282 milyon USD olarak gerçekleşti.

Ancak bu dönemde de katma değerli üretim gücümüzü koruduk. Birim fiyatlarımız, ortalama Türkiye tüm sektörler birim fiyatının yaklaşık iki katı olarak gerçekleşmiştir. Yine örme kumaşta birim ihracat değerimiz Türkiye ortalamasının yaklaşık iki katına ulaştı. 2026 yılının ilk yarısında ekonomik konjonktür ve küresel talepteki daralma nedeniyle Tekstil Birliğimizden geçen ihracat 282 milyon USD olarak gerçekleşti. Ancak bu dönemde de katma değerli üretim gücümüzü koruduk. Birim fiyatlarımız, ortalama Türkiye tüm sektörler birim fiyatının yaklaşık iki katı olarak gerçekleşmiştir. Yine örme kumaşta birim ihracat değerimiz Türkiye ortalamasının yaklaşık iki katına ulaştı” dedi.

“Pamuk sezonunun başlamasıyla yılın ikinci yarısında ihracatta toparlanma bekliyoruz”

Öte yandan, yaptığı açıklamasında Ege Bölgesi’nde yetişen pamuğun Türkiye’nin küresel rekabetinde önemli bir konumda olduğunun altını çizen Başkan Göksan, “Ege Bölgesi pamuğu, GDO'suz üretim yapısı ve sürdürülebilir üretim avantajlarıyla Türkiye'nin küresel rekabetinde stratejik bir konuma sahip olmaya devam ediyor. Pamuk sezonunun başlamasıyla yılın ikinci yarısında ihracatta toparlanma bekliyoruz.

Bu süreçte ihracatımızı güçlendirmek için çalışmalarımızı da hız kesmeden sürdürdük. UR-GE projesi kapsamında hayata geçirilen “Yaşam Döngüsü Analizi Danışmanlığı” faaliyeti Bakanlık tarafından en iyi uygulama ödülüne layık görüldü. Malezya UR-GE Yurt Dışı Pazarlama faaliyetimiz, Techtextile-Texprocess Fuarı ve Çin Avrasya Expo Fuarı katılımlarımızla üyelerimize yeni iş ve pazar fırsatları oluşturduk. Aynı zamanda 17 firmayla Dijitalleşme ve Yapay Zekâ Destekli Üretim UR-GE Projemizi başlatarak sektörümüzün dönüşümüne önemli bir adım attık” şeklinde konuştu.

“Yapay zeka odaklı çalışmalarla sektörümüzün katma değerini ve küresel rekabet gücünü daha da artırmaktır”

Son olarak, yeni dönemdeki hedeflerini açıklayan Başkan Turan Göksan, yapay zeka odaklı çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini savunarak, şu ifadeleri kullandı: “Hedefimiz; 2025 ihracat seviyesini koruyarak, teknik tekstiller, sürdürülebilir üretim, dijitalleşme ve yapay zekâ odaklı çalışmalarla sektörümüzün katma değerini ve küresel rekabet gücünü daha da artırmaktır”