Hava sıcaklıkları yükseldi, parklar doldu, kırsal alanlar yeniden hareketlendi. Ancak bu hareketlilikle birlikte keneler de daha görünür hale geldi. Son araştırmalar, doğada geçirilen zamanda yalnızca nereye gidildiğinin değil, ne giyildiğinin de önemli olabileceğini gösterdi.

Bilimsel veriler, bazı kene türlerinin açık tonlu kıyafetlere daha fazla temas edebildiğini gösterdi. Bu durum tek başına belirleyici olmasa da renk tercihi, korunma zincirinin küçük ama etkili bir halkası sayılıyor.

Sadece kıyafet değil, nasıl giyildiği de önemli

Açık alanlarda kısa kollu ya da bilekleri açıkta bırakan kıyafetler, riski artırabiliyor. Bu yüzden uzun kollu üstler, uzun paçalı pantolonlar ve kapalı ayakkabılar daha güvenli.

Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise pantolon paçaları. Çorap içine alınan paçalar kulağa eski usül gibi gelse de kenenin cilde ulaşmasını zorlaştırıyor. Özellikle otluk alanlarda bu küçük önlem fark yaratıyor.

Sprey kullanımı tek başına yeterli değil

Böcek kovucu ürünler korumaya destek sağlasa da kapsamlı bir çözüm sunmuyor. Açık hava aktivitelerinden dönüşlerde boyun, diz arkası, bel çevresi ve koltuk altı gibi bölgelerin dikkatlice incelenmesi öneriliyor.

Çünkü erken fark edilen bir kene, olası sağlık riskini ciddi ölçüde azaltabiliyor. Öte yandan çoğu kişi kontrolü geciktirdiği için temas süresi uzayabiliyor.

Kene fark edilirse yanlış müdahale daha büyük sorun yaratabilir

Kene üzerine kolonya, yağ ya da kimyasal dökmek sık yapılan ama riskli bir hata. Bu tür müdahaleler parazitin strese girip daha fazla zararlı madde bırakmasına neden oluyor.

En güvenli yöntem, uygun bir cımbız yardımıyla dikkatlice çıkarılması ya da doğrudan sağlık kuruluşuna başvurulması. Sonrasında bölgenin temizlenmesi de ihmal edilmemeli.

Belirtiler hafife alınmamalı

Kene çıkarıldıktan sonra birkaç hafta boyunca ateş, halsizlik ya da ciltte halka biçiminde kızarıklık gibi belirtiler takip edilmeli. Böyle bir durumda vakit kaybetmeden doktora görünmek önemli.

Yaz aylarında doğadan uzak durmak çoğu zaman mümkün değil. Ama küçük önlemler, bazen büyük sorunların önüne geçebiliyor.