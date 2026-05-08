Son Mühür- İzmir’in Bergama ve Kınık ilçelerinde, alan çalışmaları sonucunda Bergama'da yeni bulgulara ulaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Küçükkaya ve Tiyelti mahalleleri arasındaki yeri resmen koruma altına aldı.

Prof. Dr. Felix Pirson öncülüğündeki deneyimli ekibin gerçekleştirdiği yüzey araştırmaları, ilçenin kırsal mahallelerinde önemli arkeolojik verileri ortaya çıkardı.

İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, gerçekleştirilen incelemeler dahilinde önemli bir karar alarak bölgenin sit statüsünü belirledi.

Asmalı Dere Başı Mevkii inceleme altında

Araştırmaların merkezinde, Küçükkaya (Kadriye) ve Tiyelti mahalleleri sınırları içerisinde olan "Asmalı Dere Başı Mevkii" bulunuyor.

Uzmanlar tarafından 2025 yılı boyunca sürdürülen detaylı çalışmalar, bu bölgenin antik dönem izlerini taşıdığını kanıtladı.

Kurulun verdiği 14 Nisan 2026 tarihli son kararla beraber, alanın sınırları tapu planlarına işlenerek tescil süreci bitirildi.

1. ve 3. derece koruma

Yayımlanan karara göre alan, önem derecesine göre iki ayrı kategoriye ayrıldı. Hazırlanan koordinat özet çizelgelerine göre:

Merkez bölge: 1. Derece Arkeolojik Sit alanı ilan edilerek en üst seviyede koruma altına alındı.

Çevre alanlar: 3. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilerek koruma süreci başlatıldı.

Koruma Kurulu’ndan izin almak zorunlu

Bu karar, bölgedeki arazi sahiplerini ve yerel yönetimi de yakından ilgilendiriyor. Yeni tescil ilanıyla beraber, belirlenen sınırlar içerisinde gerçekleştirilecek her türlü fiziki müdahale ve inşaat faaliyeti için Koruma Kurulu’ndan izin alınması zorunlu hale geldi. Alandaki kaçak kazıların önlenmesi ve tarihi dokunun bozulmadan gelecek nesillere aktarılması planlanıyor.