Baharın gelmesiyle birlikte evlerde temizlik hareketliliği başladı. Kış boyunca kullanılan yorgan ve yastıklar da bu süreçte genelde hızlıca yıkanıp kaldırılıyor. Ancak bu ürünlerde zamanla ter, vücut yağı ve deri kalıntıları birikiyor ve sarı lekeler oluşabiliyor. Üstelik yanlış yıkama yapılırsa bu lekeler daha da kalıcı hale gelebiliyor.

Bu yüzden sadece yıkamak yeterli olmuyor, nasıl yıkandığı da önemli. Aksi halde hem kötü kokular hem de hijyen sorunları ortaya çıkabiliyor.

Evde bulunan bazı basit malzemeler temizlikte işe yarayabiliyor. Sirke ve karbonat bunların başında geliyor. Deterjanla birlikte kullanıldığında lekeleri gevşetmeye yardımcı olurken, kokuları da azaltabiliyor. Karbonat genelde tambura ekleniyor, sirke ise yumuşatıcı bölümüne konuluyor.

Eğer lekeler daha yoğunsa, yıkamadan önce kısa bir süre bekletmek faydalı olabiliyor. Ilık suya eklenen sirke ve karbonat karışımı lekelerin biraz daha kolay çıkmasını sağlayabiliyor. Sonrasında yapılan yıkamada daha iyi sonuç alınabiliyor.

Bazı durumlarda oksijenli su da tercih edilebiliyor, özellikle beyaz ürünlerde. Çok fazla kullanmadan eklemek yeterli oluyor. Daha hafif lekelerde ise limon suyu sürüp güneşte bekletmek de işe yarayan yöntemlerden biri.

Her yorgan aynı şekilde yıkanmaz

Yorganların hepsi aynı şekilde yıkanmamalı. Elyaf ve silikon dolgulu olanlar genelde daha dayanıklı olduğu için düşük devirde, 30–40 derecede yıkanabiliyor. Tamburun dengesini sağlamak için yanına bir yastık eklemek de işe yarayabiliyor.

Yün ve pamuk yorganlar biraz daha hassas. Yüksek sıcaklıkta yıkamak zarar verebiliyor. Kuruturken de asmak yerine düz bir şekilde sermek daha doğru oluyor, yoksa iç dolgu bir tarafta toplanabiliyor.

Kaz tüyü yorganlarda ise nem önemli bir sorun olabiliyor. Yıkama sırasında içine birkaç tenis topu atmak, tüylerin topaklanmasını önlemeye yardımcı oluyor.

Öte yandan her yastık makinede yıkanmaya uygun değil. Özellikle sünger yapılı olanlar suyla temas ettiğinde formunu kaybedebiliyor. Bu tür yastıklarda genelde sadece kılıfı yıkanıyor, iç kısmı ise hafif nemli bir bezle silmek yeterli oluyor.