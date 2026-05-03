Evde bulunan basit malzemelerle bitkileri desteklemek aslında sanıldığı kadar zor değil. Özellikle son zamanlarda çiçeklerin çabuk solmasından şikayet edenler için pratik bir yöntem var.

Ev bitkileri bazen ne kadar ilgilenilse de eski canlılığını kaybedebiliyor. Işık, sulama derken her şey doğru gibi görünse bile toprağın besin açısından zayıflaması bu duruma neden olabiliyor.

Bu noktada mutfakta kalan bazı atıkları değerlendirmek mümkün. Üstelik ekstra bir masraf yapmaya da gerek yok.

Karışımın içinde genelde dört şey kullanılıyor: yumurta kabuğu, muz kabuğu, çay posası ve biraz da limon kabuğu. Yumurta kabuğu kalsiyum açısından faydalı. Muz kabuğu ise potasyum veriyor. Çay posası toprağı biraz daha yumuşatıyor, limon kabuğu da denge sağlıyor.

Hazırlaması da çok karmaşık değil. Yumurta kabuklarını yıkayıp kuruttuktan sonra ufalamak gerekiyor. Muz kabuğunu da küçük küçük doğrayıp diğerleriyle birlikte suya ekliyorsunuz. Yaklaşık bir gün bekletmek yeterli oluyor.

Sonrasında suyu süzüp bitkinin toprağına dökebilirsiniz. Ama burada dikkat etmek lazım, fazla kullanınca faydadan çok zarar verebilir. Ayda bir uygulamak genelde yeterli oluyor.

Bu arada süzülen kısmı atmak yerine toprağa gömmek de işe yarıyor. Zamanla parçalanıp bitkiyi beslemeye devam ediyor.

Bir de küçük ama önemli bir detay var: yaprakların tozunu almak. Nemli bir bezle silmek bile bitkinin daha iyi görünmesini sağlıyor.

Mutfakta çöpe gidecek şeyler aslında bitkiler için işe yarar hale getirilebilir. Çok büyük bir şey değil ama düzenli yapılınca fark ettiriyor.