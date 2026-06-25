Son Mühür / Emine Kulak - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen örgüt kurma, örgüte üye olma, rüşvet, irtikap, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık soruşturması kapsamında Balçova Belediyesi’ne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Başkan Yiğit'in annesi Meryem Yiğit'in de gözaltına alındığı öğrenildi. Başkan Yiğit, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet binasına ifadesi alınması için getirilirken, emniyet önünde bekleyen yankıları da ona alkışlar eşliğinde destek verdi.

Doğuş Bayır da gözaltında!

Gözaltına alınanlar arasında Güzelbahçe Belediye meclis üyesi ve CHP İzmir eski milletvekili Tacettin Bayır'ın oğlu Doğuş Bayır’ın da olduğu öğrenilmişti. Operasyonda belediye çalışanları ve iş insanlarının da olduğu çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Emniyet'ten açıklama geldi

Konuyla ilgili İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İnşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinde rüşvet aldıkları/verdikleri, 31 Mart 2024 seçimlerinden önce rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri bulunan İsmail Yetişkin (Seferihisar Belediye Başkanı), Onur Yiğit (Balçova Belediye Başkanı) ile aralarında Belediye çalışanları ve iş insanları da bulunan toplam 24 kişi gözaltına alınmıştır."