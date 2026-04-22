Göreve zorlu Eskişehirspor deplasmanında başladığını hatırlatan teknik direktör Mehmet Can Karagöz, bu karşılaşmayı son dakikada yedikleri penaltı golüyle 2-1 kaybederek düşme hattına girdiklerini ifade etti. Ardından iç sahada Bornova 1877’yi 3-0 mağlup ederek potanın dışına çıktıklarını belirten Karagöz, sezon sonuna kadar bu çizginin üzerinde kalmayı başardıklarını dile getirdi.

Altay Teknik Direktörü Mehmet Can Karagöz şu değerlendirmeyi yaptı:

"Disiplinli ve etkili bir oyunla rakibimizi 2-0 mağlup ettik ve ligi 28 puanla düşme hattının bir sıra üstünde tamamladık. Bu süreçte en büyük kazanımımız; kişisel hedefleri bir kenara bırakıp arma etrafında tek yürek olabilmekti. Ve 'imkânsız' denileni başardık. 5 yaşımda Alsancak Stadı'nın açık tribününde başlayan bu sevda; 2013-14, 2015-16, 2021-22, 2022-23 ve 2024-25 sezonlarında 3'üncü Lig, 2'nci Lig, 1'inci Lig ve Süper Lig'de profesyonel takım yardımcı antrenörlüğü yaptığım Büyük Altay'ımızda, 2025-26 sezonunun 19'uncu haftasında teknik direktör olarak görev almakla taçlandı"

Takıma ve taraftarlara teşekkür etti

"Altay; transfer tahtası açılsın ya da açılmasın, doğru planlama, güçlü bir organizasyon ve sürdürülebilir ekonomik yapı ile gelecek sezonu çok daha iyi yerlerde bitirebilecek güce ve potansiyele sahiptir. Bizlere her daim destek veren Büyük Altay'ın büyük taraftarlarına, köklü ve çok kültürlü camiamıza, Başkanımız Sinan Kanlı'ya, yönetimimize, Genel Menajerimiz Atakan Atalay'a kulüp çalışanlarımıza; 7-24 çalışarak en ince detaya kadar inmeyi mümkün kılan teknik ekibime ve tüm zorluklara rağmen imkânsız denileni mümkün kılan futbolcu kardeşlerime, takımın çok değerli abilerine ve kaptanlarına, desteğini esirgemeyen dostlarıma sonsuz teşekkür ederim"