A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası macerasına güçlü bir başlangıç yapmak ve son 32 biletini erkenden cebine koymak istiyor. Gruptaki diğer rakiplerimiz ABD ve Paraguay ile oynanacak maçlar öncesinde, Avustralya karşısında alınacak sonuç millilerin tüm stratejisini şekillendirecek. Taraftarlar turnuvanın formatını yakından takip ederken, vatandaşlar "Türkiye Avustralya'yı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur?" sorusuna yanıt arıyor. İşte milli takımın gruptan çıkma ihtimalleri...

TÜRKİYE AVUSTRALYA'YI YENERSE GRUPTAN ÇIKAR MI?

FIFA'nın güncel turnuva formatına göre Dünya Kupası gruplarında her takım toplam üç maça çıkıyor. Galibiyete üç, beraberliğe ise bir puan veriliyor. Gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar doğrudan üst tura yükselirken, en iyi üçüncüler de son 32 turu biletini kapıyor. Türkiye'nin Avustralya'yı mağlup etmesi turnuvanın geri kalanı için dev bir avantaj sağlayacak. Ancak gruptan çıkmayı kesinleştirmek için sadece bu maç yetmiyor. ABD ve Paraguay maçlarından çıkacak sonuçlar da sıralamayı doğrudan etkileyecek.

İlk maçta haneye yazdırılacak üç puan millileri oldukça rahatlatacak. Toplamda 4 puana ulaşmak gruptan çıkma ihtimalini ciddi şekilde güçlendirirken, 6 puan ve üzeri doğrudan üst tura çıkmanın kapısını açacak. Olası üçlü veya dörtlü puan eşitliklerinde ise genel averaj devreye girecek.

TÜRKİYE AVUSTRALYA'YI YENERSE NE OLUR?

Millilerimiz sahadan galibiyetle ayrılırsa, gruba üç puanla başlayacak. Bu sonuç, ilerleyen günlerde oynanacak zorlu ABD ve Paraguay sınavları öncesinde takıma büyük bir üstünlük verecek. Alınacak üç puanla birlikte grup ikinciliği ve en iyi üçüncülük ihtimalleri masada çok daha net bir şekilde duracak. Kısacası galibiyet, son 32 turu hedefini millilerimiz için oldukça ulaşılabilir kılacak.

TÜRKİYE AVUSTRALYA'YA YENİLİRSE NE OLUR?

Olası bir mağlubiyet halinde milli takım sürece puansız başlayacak. Bu durumda ise millilerimizin ABD ile Paraguay maçlarını mutlaka kazanması gerekecek. Ayrıca diğer gruplardaki üçüncülük yarışları ve averaj hesapları da hayati bir hal alacak. Yenilgi gruptan çıkma şansımızı matematiksel olarak bitirmese de, işimizi bir hayli zorlaştıracak.

TÜRKİYE AVUSTRALYA İLE BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Karşılaşmanın berabere bitmesi halinde Türkiye turnuvaya bir puanla giriş yapacak. Beraberlik halinde de ABD ve Paraguay karşılaşmaları tam anlamıyla birer final niteliği kazanacak. Millilerin gruptan çıkma iddiasını sürdürebilmesi için kalan iki maçta en az 4 puan barajını aşması gerekecek.