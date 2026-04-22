İzmir’in en işlek noktalarından biri olan Konak ilçesinde bugün öğle saatlerinde yürekleri ağza getiren anlar yaşandı. Eşrefpaşa Caddesi üzerinde seyir halindeki bir dolmuşta henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Güneşli Mahallesi civarında ilerleyen 35 M 9172 plakalı bu araçta şans eseri o an hiç yolcu bulunmyordu. Şoförün dumanları fark edip aracı hemen sağa çekmesi ve kendini dışarı atması olası bir yaralanmanın ya da daha büyük bir facianın önüne geçmş oldu.

İzmir park önünde panik anları

Yangının çıktığı yer tam da bölgenin uğrak noktalarından biri olan İzmir Park AVM’nin hemen önüydü. Görselde de net bir şekilde görüldüğü üzere minibüsün ön kısmından yükselen yoğun dumanlar kısa sürede tüm caddeyi kapladı. Çevredeki ünlü mağazaların önünde bekleyen vatandaşlar ise ne olduğunu anlamaya çalışırken büyük bir panik yaşadı. Bir yandan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken diğer yandan caddedeki trafik akşı kontrollü bir şekilde durduruldu.

İtfaiye hızla müdahale etti

Olay yerine çok kısa sürede ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmekte gecikmedi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın diğer araçlara veya yol kenarındaki işletmelere sıçramadan kontrol altına alındı. Ancak maalesef söndürme çalışmaları bittiğinde geriye ağır hasar almış motor kısmı tamamen yanmış bir minibüs kaldı.

O anları şaşkınlıkla izleyen çevredeki vatandaş telefonlarına sarılarak yaşananları kaydetmekten geri durmadı.

Hasar büyük teselli yaralanma olmaması

Maddi hasarın boyutu oldukça ciddi olsa da tek teselli olayda kimsenin burnunun dahi kanamamış olmasıydı.