Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 2. Denizli Opera ve Bale Günleri, kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Etkinlik çerçevesinde Pamukkale'deki Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda sahnede sunulan "Kuğu Gölü" balesi, tarihi mekanın eşsiz atmosferiyle klasik balenin büyüsünü buluşturdu.

O eser büyük ilgi gördü!

Dünya bale repertuvarının ölümsüz eserleri arasında kendine yer bulan "Kuğu Gölü", Rus besteci Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin unutulmaz eserleri eşliğinde sahnede sunuldu.

Sanatseverler, klasik balenin en önemli yapıtlarından biri olarak görülen gösteriyi yoğun ilgiyle izlerken, sanatçıların sergilediği performans uzun süre alkış aldı.

Unutulmaz performans!

Yaklaşık iki bin yıllık geçmişe sahip olan Hierapolis Antik Tiyatrosu'nun tarihi dokusunda düzenlenen gösteri, görsel atmosferiyle de izleyicilere farklı bir an yaşattı.

Antik tiyatronun doğal akustiği ve tarihi mimarisi, sahnede sunulan baleye ayrı bir anlam yüklerken, etkinlik kültür ve sanat tutkunlarından geçer not aldı.