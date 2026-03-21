Türkiye, genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın ölümünü konuşuyor. Ümraniye’de 19 Mart gecesi meydana gelen ve genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Emniyet güçlerinin titiz çalışmaları neticesinde, cinayetle bağlantılı olduğu tespit edilen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, olayda kullanılan suç aleti de ele geçirildi.

Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden bir araya gelmek için yardım istedi

Trajik olayın perde arkasında bir "barışma arabuluculuğu" çabasının yattığı öne sürüldü. İddialara göre, rap dünyasının tanınan isimlerinden Vahap Canbay, eski kız arkadaşı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden bir araya gelmek amacıyla yakın arkadaşı 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı’dan yardım istedi. Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne arkadaş grubuyla birlikte giden Kundakçı ve beraberindekiler, araç içinde bekledikleri sırada lüks araçlarla gelen bir grubun saldırısına uğradı.

Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Çakarlı araçlarla olay yerine gelen saldırganlardan A.K.'nin açtığı ateş sonucunda ağır yaralanan genç sporcu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti. Polisin yaptığı incelemeler, saldırının stüdyodaki kadının yeni erkek arkadaşı ile eski erkek arkadaşı arasındaki gerilimden kaynaklandığını, tarafların birbirini fark etmesi üzerine çatışmanın fitilinin ateşlendiğini ortaya koydu.

Geniş çaplı soruşturma sürüyor

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalanan A.K., M.R., H.C.A., M.K., E.T., A.Ö., A.T. ve Z.K. isimli şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.