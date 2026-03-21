Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul’un ev sahipliği yapacağı Stratcom Zirvesi’ne dair önemli açıklamalarda bulundu. Küresel belirsizliklerin ve jeopolitik değişimlerin yaşandığı bir süreçte düzenlenecek organizasyonun, dünya genelinden üst düzey yetkilileri, diplomatları ve uzmanları bir araya getireceğini belirten Duran, temel hedeflerinin stratejik iletişim yoluyla uluslararası dayanışmayı ve ortak akıl mekanizmalarını canlandırmak olduğunu ifade etti.

“Liderlik diplomasisi ve ara buluculuk”

Duran, 27-28 Mart tarihlerinde gerçekleşecek zirvede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gibi isimlerin katılımıyla küresel düzenin geleceği, liderlik diplomasisi ve ara buluculuk gibi kritik başlıkların masaya yatırılacağını bildirdi. İletişimin kriz yönetimindeki hayati rolüne dikkat çeken Duran, hakikat ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda daha adil bir dünya sistemi için diyalog kanallarını güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

“Uluslararası sistemin inşasına katkı”

Burhanettin Duran, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Bu zirve, yalnızca bir buluşma değil, küresel meselelerin çözümüne yönelik güçlü bir irade beyanıdır. İnanıyoruz ki, iletişim, krizlerin yönetiminde ve kalıcı çözümlerin inşasında en güçlü araçlardan biridir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda düzenlediğimiz Stratcom Zirvesi ile küresel sorunlara ortak bir dil geliştirmeyi, diyalog kanallarını güçlendirmeyi ve daha adil bir uluslararası sistemin inşasına katkı sunmayı hedefliyoruz. İstanbul'dan yükselecek bu güçlü sesin, dünyada barışa ve istikrara katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz."