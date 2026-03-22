İstanbul’da genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen isimlere yönelik operasyon genişletilirken, aralarında tanınmış kişilerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmada dikkat çeken isimler

Cinayete ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ilk etapta 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile Alaattin Kadayıfçıoğlu da yer aldı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen Bilal Kadayıfçıoğlu’nun da gözaltına alındığı öğrenildi. tv100'ün haberine göre; şarkıcı İzzet Yıldızhan’ın da soruşturma kapsamında gözaltına alındığı iddia edildi.

Olayın arka planına ilişkin iddialar

Cinayetin ardından Kundakçı’nın ailesi, saldırının arkasında Aleyna Kalaycıoğlu’nun yeni sevgilisi olduğu öne sürülen Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun bulunduğunu iddia etti.

Öte yandan olayda görgü tanığı olarak ifade veren Canbay, saldırının hedefinin kendisi olabileceğini ileri sürerek, olayın geçmiş ilişkilere dayalı bir husumetten kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü.

Ümraniye’de silahlı saldırı: İki araçla geldiler

Olayın Ümraniye’de meydana geldiği belirtildi. İddiaya göre Kubilay Kaan Kundakçı ile Canbay, konuşmak üzere belirlenen noktada araç içerisinde beklerken, iki farklı araç yanlarına yaklaştı.

Araçlardan birinden inen şüpheli, Kundakçı’nın bulunduğu araca ateş açtı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan genç futbolcu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Saldırganlar olay yerinden hızla kaçtı.

Silahlı saldırgan kısa sürede tespit edildi

Cinayet Büro ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin kimliği kısa sürede belirlendi. Şüphelinin Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu tespit edilirken, olayla bağlantılı diğer kişilere yönelik operasyonlar da genişletildi.

Gözaltılar genişliyor

Soruşturma kapsamında Aleyna Kalaycıoğlu’nun gözaltı süresinin uzatılması talep edilirken, annesi Zuhal Kalaycıoğlu’nun da gözaltına alındığı bildirildi.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü belirtirken, yeni gözaltıların olabileceği ifade edildi. Soruşturmanın seyri, kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.