İsrail Hava Kuvvetleri, Lübnan’ın güneyinde stratejik öneme sahip bir geçiş noktasını hedef aldı. Litani Nehri üzerindeki Qasmiya Köprüsü düzenlenen hava saldırısıyla vurulurken, bölgedeki gerilim bir kez daha tırmandı.

Qasmiya Köprüsü hava saldırısıyla vuruldu

İsrail, daha önce yaptığı açıklamalarda Lübnan’daki bazı geçiş noktalarını hedef alacağını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından İsrail Hava Kuvvetleri, Litani Nehri üzerinde bulunan Qasmiya Köprüsü’ne saldırı düzenledi.

Saldırının ardından köprüde hasar meydana gelirken, bölgedeki ulaşımın da olumsuz etkilendiği değerlendiriliyor.

Hedef: Hizbullah’ın lojistik hatları

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırının gerekçesi olarak Hizbullah’ın bölgedeki hareketliliği gösterildi. Açıklamada, köprünün militanların ve silah sevkiyatının güney Lübnan’a aktarılmasında kullanıldığı öne sürüldü.

Bu doğrultuda, söz konusu geçiş noktasının hedef alınarak lojistik hatların kesilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Savunma Bakanı’ndan “köprüler imha edilecek” talimatı

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, saldırıdan saatler önce yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Katz, Litani Nehri üzerindeki köprülerin hedef alınması talimatını verdiğini belirterek, Hizbullah’ın güney bölgelere geçişinin engellenmesinin öncelikli hedef olduğunu vurgulamıştı.

Bölgede tansiyon yükseliyor

Son saldırı, İsrail ile Hizbullah arasında süregelen gerilimin yeni bir aşamaya taşındığını gösteriyor. Uzmanlar, kritik altyapı noktalarının hedef alınmasının çatışmaların seyrini değiştirebileceğine ve bölgesel istikrarsızlığı artırabileceğine dikkat çekiyor.

Ulaşım ve sivil hareketlilik etkilenebilir

Qasmiya Köprüsü’nün vurulması, yalnızca askeri değil sivil hareketlilik açısından da sonuçlar doğurabilir. Bölgedeki ulaşım ağının zarar görmesi, günlük yaşamı ve lojistik faaliyetleri doğrudan etkileyebilecek gelişmeler arasında gösteriliyor.

