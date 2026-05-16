Son Mühür- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İzmir’in Karabağlar ilçesi Adnan Süvari Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bazı parselleri kapsayan imar planı değişikliği onaylandı ve askıya çıkarıldı.

Bakanlık tarafından 08.05.2026 tarihli yazı ile bildirilen düzenleme kapsamında, 2373 ada 13, 23, 32 parseller ile 2376 ada 1 parsele ilişkin “Özel Eğitim Tesisi Alanı” ve “Yükseköğretim Alanı” amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri, askı sürecinde yapılan itirazlar doğrultusunda revize edildi.

'Yükseköğretim ve Eğitim Alanı' olarak ortak kullanıma açıldı

İlk askı sürecinde Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan itirazlar sonuç verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapılan değerlendirmelerin ardından yeni bir plan tadilatı hazırlayarak ilgili alanı “Yükseköğretim ve Eğitim Alanı” olarak ortak kullanıma açtı.

12.11.2025–11.12.2025 tarihleri arasında askıya çıkarılan planlara yönelik itirazlar değerlendirilirken, özellikle Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın başvurusu dikkate alındı. Üniversitenin faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla planlarda gerekli teknik düzenlemeler yapıldı.

Düzenlenen plan paftaları ve açıklama raporları, 15.05.2026–13.06.2026 tarihleri arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İzmir binasında ve kurumun internet sayfasında yeniden askıya çıkarıldı.

İmar değişikliğinde dikkat çeken partisi isim

Yeni imar planı değişikliği AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi Meclis Üyesi Selma Kısa'ya ait planlama şirketi tarafından hazırlandı.