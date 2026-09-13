Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav maratonu, bugün saat 10.15'te başlayan ve 12.55'te sona eren üçüncü oturumla (İşletme, Muhasebe, İstatistik) birlikte tamamlandı. Adaylara 120 soru için 160 dakika sürenin verildiği oturumların ardından binlerce memur adayı, netlerini hesaplayabilmek için gözlerini ÖSYM'nin soru kitapçığı ve cevap anahtarını erişime açacağı saate çevirdi.

KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde toplam üç farklı oturumda uygulanan KPSS Alan Bilgisi sınavlarına ait Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı henüz yayımlanmadı. ÖSYM'nin, soruların yüzde 10'luk kısmını herkese açık formda, tamamını ise yalnızca sınava giren adayların erişimine sunacağı resmî duyuruyu bugün (13 Eylül Pazar) öğle saatlerinden itibaren yapması bekleniyor.

ÖSYM AİS İLE KPSS CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Sınava katılım sağlayan adaylar, sorular yayımlandığı andan itibaren 10 gün süreyle kitapçıklara erişim sağlayabilecektir. Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamını görüntülemek isteyen adayların, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi olan https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.

2026 KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların puanlarını öğreneceği nihai tarih ÖSYM'nin yıllık sınav takvimi ile netleşmiş durumdadır. KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açılacaktır. Adayların elde edeceği KPSS sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl boyunca geçerliliğini koruyacaktır.