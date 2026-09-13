Ev dekorasyonunda sosyal medyada görülen trendler birçok kişinin tercihlerini etkiliyor. Ancak fotoğrafta göze hoş gelen her detay, günlük hayatta aynı sonucu vermiyor. On yılı aşkın süredir iç tasarım alanında çalışan Tika Edwards, Business Insider için kaleme aldığı yazıda evlerde konforu azaltan 10 tercihe dikkat çekti.

Beyaz odalar bir süre sonra soğuk kalıyor

Baştan aşağı beyaz hazırlanan odalar ferah bir görüntü verir. Farklı malzeme ve dokular kullanılmadığında ise ortaya steril ve karakterden uzak bir ortam çıkar. Edwards, kar beyazı mekanların fotoğraftaki kadar davetkar olmayabileceğini belirtiyor.

Hareketli duvar kağıdı gözü yoruyor

Yoğun desenli duvar kağıtları ilk bakışta odayı hareketlendirir. Zaman geçtikçe aynı desen görsel karmaşa yaratır. Üstelik değiştirilmesi de kolay değildir. Daha sade ve doku ağırlıklı seçenekler uzun vadede daha kullanışlı kalır.

Boyalı mutfak tezgahı kısa sürede yıpranıyor

Eski mutfak tezgahını boyamak ekonomik bir yenileme yöntemi olarak öne çıkar. Fakat günlük kullanım başladığında çizikler, lekeler ve yüzeydeki kırılmalar kendini gösterir. Koruyucu kaplama kullanılması da boyanın uzun yıllar aynı kalmasını garanti etmez.

Yapay bitkiler bakım yükünü tamamen ortadan kaldırmıyor

Sulama istemeyen yapay bitkiler pratik görünür ancak zamanla ciddi miktarda toz toplar. Edwards, bunların yerine sansevieria veya pothos gibi bakımı daha kolay canlı bitkileri öneriyor.

Fazla aksesuar evi kalabalıklaştırıyor

Vazolar, figürler ve küçük süs eşyaları arttıkça yaşam alanı kişiselleşmek yerine kalabalıklaşır. Özellikle anlam taşımayan seri üretim objeler zamanla yalnızca yer kaplar ve toz toplar. Dekorasyonun evde yaşayan kişileri yansıtması daha dengeli bir sonuç verir.

Uzun tüylü halılar temizliği zorlaştırıyor

Kabarık halılar sıcak ve rahat bir görüntü oluşturur. Ancak uzun tüylerin arasında kir, toz ve hayvan tüyü birikir. Birkaç aylık kullanımdan sonra ilk günkü görünüm de kaybolur. Düz dokulu modeller bakım açısından daha kolaydır.

Koyu ahşap zeminde en küçük toz bile belli oluyor

Koyu renkli ahşap zemin güçlü bir kontrast sağlar ancak saç, toz, hayvan tüyü ve çizikleri daha fazla gösterir. Temiz görünümün korunması için zemin daha sık bakım ister.

Bulut kanepeler herkese aynı rahatlığı vermiyor

Sosyal medyanın gözde mobilyalarından derin oturumlu bulut kanepeler, yumuşak görüntülerine rağmen yeterli desteği her zaman sağlamaz. Kuş tüyü dolgulu minderler de zaman içinde biçimini kaybeder. Yüksek elastikiyete sahip köpük dolgular uzun kullanım için daha uygun bir seçenek olarak öne çıkar.

Dış mekandaki beyaz minderler çabuk kirleniyor

Bahçe ve teraslarda beyaz minderler ferah bir görüntü verir. Fakat dış ortamda lekeler kısa sürede belirginleşir ve kumaşın içine işler. Koyu gri tonlar veya hafif desenli kumaşlar kiri daha az gösterir.

Dekoratif yastıkta sayı arttıkça rahatlık azalıyor

Koltukları çok sayıda yastıkla doldurmak ilk bakışta rahat bir hava verir. Sayı arttığında ise oturma alanı daralır ve oda daha dağınık görünür. Edwards, çok sayıda yastık yerine genel dekorasyonu tamamlayan birkaç parçanın seçilmesini tavsiye ediyor.